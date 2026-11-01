TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, thu giữ hơn 670 con dấu giả

Ngày 1/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây làm, mua bán giấy tờ, tài liệu giả với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ hơn 670 con dấu giả của các cơ quan, tổ chức.

Qua điều tra ban đầu, đường dây này đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một số đối tượng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây làm, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả hoạt động có tổ chức, với sự phân công nhiệm vụ giữa các đối tượng trực tiếp làm giả, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo để quảng cáo, liên hệ và giao dịch; sử dụng thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ nhằm che giấu danh tính. Việc giao nhận tài liệu giả chủ yếu thông qua dịch vụ bưu chính và các ứng dụng giao hàng. Các đối tượng cũng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian để che giấu dòng tiền giao dịch.

Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Hoàng Nhật Vũ (sinh năm 1990, trú tại phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh), trực tiếp tổ chức làm giả giấy tờ, tài liệu. Các loại giấy tờ giả được chế tác tinh vi, khó nhận biết bằng mắt thường.

Ngày 15/10/2026, sau quá trình điều tra, xác minh và củng cố chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động giao nhận tài liệu giả. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện và tài liệu phục vụ hoạt động làm giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã làm giả hơn 670 con dấu của các cơ quan, tổ chức để phục vụ việc sản xuất, cung cấp giấy tờ, tài liệu giả. Số lượng giấy tờ giả được tiêu thụ lên đến hàng chục nghìn, gồm bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác. Hoạt động này đã mang lại cho các đối tượng số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc làm, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng trong nhiều lĩnh vực, nhất là những ngành nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ hoạt động làm giả, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng tài liệu giả để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị những cá nhân từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả chủ động trình báo, cung cấp thông tin và phối hợp làm rõ vụ việc./.

Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức Các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức, gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 sở giáo dục; 30 trường trung học phổ thông.