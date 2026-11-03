Sau hơn 12 ngày lẩn trốn, phạm nhân thứ ba đang thụ án 20 năm tù về tội Giết người trong vụ trốn Trại giam A2 đã bị lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ tại khu vực triền núi.

Bản tin 60s ngày 3/11/2026 gồm những nội dung sau:

Bắt được phạm nhân thứ ba trong vụ trốn Trại giam A2 sau hơn 12 ngày lẩn trốn.

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