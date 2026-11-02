Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine đề xuất ngừng tấn công cơ sở lọc dầu Nga để đổi lấy tên lửa Patriot

Nhật Bản dự chi hơn 500 tỷ USD nâng cao sức mạnh quân sự trong 5 năm

Xuất khẩu Hàn Quốc tăng mạnh nhất hơn 50 năm

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Minh Hiếu