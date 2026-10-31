Kinh tế Eurozone tăng 0,4% trong quý 3, vượt xa dự báo

Kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) tăng trưởng 0,4%, cao hơn dự kiến trong quý 3/2026, bất chấp đà tăng đã chậm lại so với quý trước.

Kết quả này cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế khu vực, song mức độ phục hồi vẫn không đồng đều giữa các nước thành viên.

Theo Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), mức tăng trưởng này thấp hơn mức 0,6% của quý 2 nhưng cao gấp đôi dự báo 0,2% của các nhà kinh tế do Bloomberg khảo sát.

Tính theo cùng kỳ năm trước, GDP Eurozone tăng 1,3%, cũng cao hơn dự kiến.

Tuy nhiên, bức tranh tăng trưởng giữa các nền kinh tế thành viên có sự phân hóa rõ rệt. Ireland dẫn đầu với mức tăng 5,5%, dù số liệu của nước này thường biến động mạnh do hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia.

Tây Ban Nha và Hà Lan cùng tăng 0,6%; Đức tăng 0,2%, trong khi kinh tế Italy không tăng trưởng và Pháp giảm 0,1%.

Đáng chú ý, kinh tế Pháp tiếp tục chịu sức ép từ đầu tư suy yếu, chi phí vay vốn cao và bất ổn chính trị.

Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), quốc phòng và hạ tầng, cùng tiêu dùng hộ gia đình và nhu cầu từ thị trường nước ngoài, đã góp phần hỗ trợ tăng trưởng khu vực. Tuy nhiên, chi phí năng lượng cao, bất ổn địa chính trị và nguy cơ lãi suất tiếp tục tăng đang phủ bóng lên triển vọng kinh tế.

Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022, làm gia tăng sức ép đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Kết quả quý 3 cho thấy kinh tế Eurozone vẫn duy trì được đà tăng trưởng, song chưa đồng đều và còn phụ thuộc vào một số động lực nhất định.

Trong bối cảnh Đức chỉ tăng trưởng nhẹ, Pháp suy giảm và Italy đình trệ, khả năng duy trì phục hồi của toàn khu vực sẽ phụ thuộc nhiều vào sức cầu nội địa, đầu tư và diễn biến giá năng lượng trong những tháng tới./.

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