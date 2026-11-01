Bulgaria bước vào bầu cử tổng thống vòng hai giữa bất đồng về vấn đề Ukraine

Ngày 1/11, cử tri Bulgaria bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai giữa hai ứng cử viên có quan điểm trái ngược về cuộc xung đột Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h sáng (giờ địa phương, tức 5h GMT) và dự kiến đóng cửa lúc 20h cùng ngày. Thời gian bỏ phiếu có thể kéo dài đến 21h tại những điểm vẫn còn cử tri xếp hàng chờ.

Hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Iliana Iotova, người ủng hộ đối thoại với Moskva và phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, và ông Andrey Gyurov, cựu Thủ tướng lâm thời, được phe đối lập hậu thuẫn.

Trong vòng một diễn ra ngày 25/10, bà Iotova giành 35% số phiếu bầu, chỉ nhỉnh hơn mức 32% của ông Gyurov, thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu chỉ đạt 23%, mức thấp kỷ lục tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.

Bà Yotova tiếp nhận cương vị Tổng thống vào tháng 1/2026, sau khi ông Rumen Radev từ chức. Bà nhận được sự ủng hộ của đảng Bulgaria Tiến bộ và đảng Xã hội. Trong khi đó, ông Gyurov, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương và từng giữ chức Thủ tướng lâm thời, được các lực lượng đối lập theo đường lối cải cách hậu thuẫn.

Cuộc bầu cử diễn ra sau nhiều năm Bulgaria liên tục biến động chính trị và tổ chức các cuộc bầu cử. Ngoài vai trò đại diện quốc gia, Tổng thống Bulgaria còn có quyền phủ quyết luật và giữ cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang./.

Bulgaria phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 1/11 Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova dẫn đầu các cuộc thăm dò sau bầu cử ngày 25/10, nhưng chưa đạt tỷ lệ cần thiết để chiến thắng và sẽ phải bước vào cuộc đua quyết định với cựu Thủ tướng Andrey Gurov.

