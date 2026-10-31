Thế giới

Châu Âu

Nga chính thức gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 1/2027

Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu, bao gồm dầu diesel, đối với các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp đến hết tháng 1/2027, nhằm duy trì ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Trần Quyên
Điện Kremlin khẳng định Nga không thiếu thị trường xuất khẩu dầu diesel (Ảnh minh họa: Vietnam+)
Điện Kremlin khẳng định Nga không thiếu thị trường xuất khẩu dầu diesel (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Theo hãng tin RIA Novosti, Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu, trong đó có dầu diesel, đối với các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp cho đến hết tháng 1/2027.

Nội các Nga cho biết lệnh cấm trên áp dụng đối với dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil. Quyết định này nhằm duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chính phủ đang xem xét miễn trừ cho một số nhà cung cấp để đưa nhiên liệu ra thị trường toàn cầu trong tháng 11.

Hồi đầu tháng 10 này, Chính phủ Nga đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu sau thỏa thuận giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump về việc cung cấp dầu diesel của Nga cho Mỹ và thị trường thế giới. Theo ông Novak, nguồn cung dầu diesel của Nga ra thị trường thế giới ước tính sẽ đạt 2,15 triệu tấn trong tháng 11, tăng mạnh so với mức 510.000 tấn trong tháng này.
Trước đó, Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu, trong đó có dầu diesel, đối với các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp cho đến hết tháng 10/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga #nhiên liệu #an ninh năng lượng #xuất khẩu dầu #cấm xuất khẩu dầu #lệnh cấm xuất khẩu Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một trạm xăng ở Villeneuve-d'Ascq, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Kinh tế Pháp suy giảm, gia tăng sức ép lên ngân sách

Tổng sản phẩm quốc nội của Pháp giảm 0,1% trong quý 3/2026, trong khi lạm phát tăng lên 3,4%, làm gia tăng sức ép lên ngân sách và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu.

Chị em trong Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Nga, Việt Nam, Belarus kết nối những miền ký ức

Sự kiện giao lưu văn hóa tại Budapest (Hungary) là dịp để những người từng học tập, sinh sống và làm việc tại Liên Xô trước đây hội ngộ, ôn lại ký ức và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Nga-Belarus.

Thành công của dòng Fine Robusta Hàm Rồng tại Italy là minh chứng sống động cho bước chuyển mình chiến lược của ngành nông sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Hành trình định danh càphê Việt Nam tại Italy

Sản phẩm càphê đặc sản cao cấp 100% Fine Robusta mang tên "Hàm Rồng" (Gia Lai, Việt Nam) chính thức được ra mắt tại Italy, đánh dấu sự công nhận của quốc tế đối với chất lượng Fine Robusta Việt Nam.