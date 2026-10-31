Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và bang Thuringia của Đức

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Thuringia (Đức), ngày 30/10, Thủ hiến bang Thuringia (Thüringen), Giáo sư, Tiến sỹ Mario Voigt và Quốc vụ khanh Cơ quan Kinh tế bang này Marcus Malsch đã tiếp và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam, tại trụ sở Văn phòng Thủ hiến bang ở thành phố Erfurt.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và bang Thuringia, đặc biệt là đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của bang.

Thủ hiến Voigt đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế, chuyển đổi số và tiềm năng hợp tác với Việt Nam, khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác song phương thực chất, đặc biệt là với thành phố Đà Nẵng.

Đoàn công tác thăm cửa hàng thực phẩm Việt Nam tại Erfurt. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ông cho biết bang Thuringia đang chuẩn bị một thỏa thuận hợp tác cụ thể để ký với thành phố Đà Nẵng. Lãnh đạo bang cũng bày tỏ mong muốn sớm thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau, gồm khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ quang học, quang tử, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và công nghệ bán dẫn.

Phía Đức giới thiệu thế mạnh của thành phố Jena trong bang, nơi có các doanh nghiệp công nghệ quang học hàng đầu của Đức như Zeiss, Jenoptik và doanh nghiệp thủy tinh kỹ thuật Schott.

Phía Việt Nam đề nghị thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học của bang Thuringia với các đối tác Việt Nam, trong đó có Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác đào tạo nghề kép - công nhận bằng cấp của nhau, trao đổi và phát triển nguồn nhân lực có tay nghề trong các lĩnh vực y tế, điều dưỡng, nông nghiệp và công nghiệp; phát huy vai trò kết nối của các phòng Công nghiệp và Thương mại hai nước.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành ký sổ vàng của bang Thuringia. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Về hợp tác kinh tế và đầu tư, hai bên thống nhất về sự cần thiết của việc xác định các lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu hợp tác và doanh nghiệp phù hợp, tổ chức kết nối đối tác trước các chuyến thăm nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và thúc đẩy các dự án cụ thể.

Hợp tác văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân cũng được hai bên nhấn mạnh trong cuộc làm việc. Phía Đức giới thiệu thế mạnh của bang Thuringia trong lĩnh vực thể thao mùa Đông và hệ thống cơ sở huấn luyện bóng đá chất lượng cao, bày tỏ sẵn sàng đón Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sang tập huấn. Hai bên đánh giá thể thao và giao lưu nhân dân là những kênh quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác đã trao đổi, trong đó tập trung vào thúc đẩy hình thành các nhóm công tác theo lĩnh vực, ưu tiên công nghệ quang học, đào tạo nhân lực và hợp tác với địa phương; Tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa bang Thuringia với thành phố Đà Nẵng và các địa phương, cơ sở nghiên cứu, đào tạo của Việt Nam.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về các thiết bị chẩn đoán và điều trị nhãn khoa của Carl Zeiss Meditec AG. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại bang Thuringia, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam, gồm các tham tán Thương mại, Tài chính, Khoa học-Công nghệ, Thường trực ban công tác cộng đồng, do Đại sứ Nguyễn Đắc Thành dẫn đầu, đã tham quan và làm việc tại công ty Carl Zeiss Meditec AG ở thành phố Jena.

Đây là đơn vị chuyên ngành quan trọng của tập đoàn Zeiss, tập trung vào công nghệ y tế, đặc biệt là các hệ thống chẩn đoán và điều trị nhãn khoa, kết hợp công nghệ quang học chính xác, laser, kỹ thuật số và xử lý hình ảnh.

Phía Việt Nam cam kết kết nối Zeiss với các chương trình đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ của Việt Nam, ưu tiên đào tạo bác sĩ, chuyên gia và nhà nghiên cứu Việt Nam tại Đức, đồng thời cũng sẽ phối hợp với Zeiss nghiên cứu khả năng triển khai thí điểm mô hình xe khám, phẫu thuật mắt lưu động tại Việt Nam, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Đoàn công tác cũng thăm và làm việc với Đại học Friedrich Schiller Jena và trường Cao đẳng Erfurt (FH Erfurt), gặp gỡ Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Jena, tại Erfurt và Hội sinh viên Việt Nam tại Jena và vùng phụ cận.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam làm việc với lãnh đạo Carl Zeiss Meditec AG. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Nhân chuyến công tác này, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và đoàn công tác đã đi thăm một số gian hàng của người Việt tại kho giao hàng do người Việt Nam làm chủ, để tìm hiểu về cuộc sống và công việc của bà con nơi đây.

Năm 2025, bang Thuringia đạt mức Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 80,64 tỷ euro (hơn 90 tỷ USD), với GRDP bình quân đầu người 38.591 euro.

Cũng trong năm này, xuất khẩu của bang đạt giá trị 18,2 tỷ euro với các mặt hàng chủ lực gồm máy móc, điện-điện tử, nhựa, thiết bị quang học-y tế và sản phẩm công nghiệp./.

15 năm Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác Việt Nam và Đức đạt nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân; đồng thời mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương.