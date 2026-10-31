Nga và Mỹ xúc tiến ấn định lịch đàm phán ba bên với Ukraine

Ngày 30/10, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moskva và Washington đã bắt đầu phối hợp triển khai những bước đi cần thiết nhằm ấn định thời gian tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong tháng 11.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Ushakov cho biết phía Nga đã chuyển cho Mỹ một số đề xuất về lịch đàm phán và đang chờ phản hồi.

Trước đó, các bên mới đề cập mốc giữa tháng 11 nhưng chưa thống nhất ngày cụ thể. Thời điểm tổ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố đối nội và quốc tế.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở chế biến dầu mỏ của Nga sau một thời gian tạm lắng.

Liên quan đến vấn đề này, hãng Sputnik dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không có kế hoạch đưa các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu ra thảo luận tại vòng đàm phán ba bên sắp tới ở Abu Dhabi.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/10 thông báo phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 cho Ukraine, trị giá khoảng 2,1 tỷ USD.

Quyết định đã được trình lên Quốc hội Mỹ xem xét theo quy định, với tập đoàn hàng không-quốc phòng Lockheed Martin là nhà thầu chính.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ nhằm nâng cao năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của Ukraine.

Kiev sẽ thanh toán bằng các khoản đóng góp của Canada, Đức và Na Uy thông qua chương trình JUMPSTART của Mỹ, cùng nguồn ngân sách quốc gia được tài trợ từ khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU). Thương vụ không sử dụng ngân sách Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, truyền thông quốc tế dẫn hai nguồn thạo tin cho biết số tên lửa này chưa được sản xuất và dự kiến phải đến những năm đầu thập niên 2030 mới được bàn giao.

Một nguồn tin cho biết Bộ Quốc phòng Ukraine đang đề nghị phía Mỹ đẩy nhanh tiến độ, trong đó có phương án chuyển tên lửa sẵn có trong kho dự trữ của Mỹ cho Kiev rồi bổ sung bằng tên lửa sản xuất mới.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Ukraine nhiều lần đề nghị bổ sung tên lửa đánh chặn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/10 cho biết Kiev đã chờ gần một tháng để Washington phê duyệt các nguồn cung tên lửa quan trọng./.

Nga loại trừ khả năng châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tuyên bố cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ về giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine sẽ không có sự tham gia của châu Âu.