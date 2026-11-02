Nga phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược Năng lượng đến năm 2050

Chính phủ Nga đã phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Năng lượng quốc gia với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050. Thông tin này được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin công bố tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng diễn ra ngày 2/11.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh ngành năng lượng tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Nga.

Để thực hiện các mục tiêu dài hạn theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, Chiến lược Năng lượng quốc gia đã được cập nhật với tầm nhìn mở rộng đến năm 2050. Kế hoạch hành động vừa được phê duyệt sẽ cụ thể hóa chiến lược này trong giai đoạn 3 năm tới.



Kế hoạch được kỳ vọng giúp ngành năng lượng Nga tiếp tục thích ứng với các thách thức khác nhau và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Theo người đứng đầu Chính phủ Nga, các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm đảm bảo an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định trên toàn quốc; hiện đại hóa ngành năng lượng thông qua ứng dụng công nghệ hiệu quả, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực sản xuất linh kiện và thiết bị trong nước.

Bên cạnh đó, Nga sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả trong hoạt động khai thác và chế biến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, số hóa, tự động hóa, cắt giảm khí thải độc hại và mở rộng các phương thức sản xuất sạch.

Chiến lược cũng hướng tới tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng thay thế, bên cạnh các nguồn năng lượng truyền thống như dầu mỏ và khí đốt.



Về hợp tác quốc tế, Nga đặt mục tiêu tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường năng lượng toàn cầu, tăng cường hợp tác với các quốc gia thân thiện và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ năng lượng.

Bên cạnh đó, chiến lược cũng đặc biệt chú trọng đến chính sách nhân sự, tập trung đào tạo và hỗ trợ các chuyên gia trẻ, các nhà khoa học và kỹ sư tài năng.



Thủ tướng Nga Mishustin khẳng định các bước đi này sẽ tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển vượt bậc, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu của Nga với tư cách là một trong những nhà cung cấp năng lượng chủ chốt trên thị trường thế giới./.

Thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ Các chuyên gia về chính sách năng lượng bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.