Leo thang tranh chấp quyền điều hành Tòa án Hiến pháp Ba Lan

Tranh chấp giữa chính phủ và Tổng thống Ba Lan về quyền điều hành Tòa án Hiến pháp tiếp tục có những diễn biến mới, cho thấy những khó khăn trong việc tạo dựng đồng thuận giữa các thiết chế quyền lực tại Ba Lan liên quan đến quy trình bổ nhiệm thẩm phán.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, diễn biến mới nhất bắt nguồn từ quyết định vào cuối ngày 30/10 theo giờ địa phương của Thẩm phán Anna Korwin-Piotrowska về việc tạm thời đình chỉ công tác một tháng đối với Chủ tịch Tòa án Bogdan Święczkowski và cấp phó Bartłomiej Sochański để tạm thời điều hành cơ quan này.

Phản đối quyết định này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã hủy chuyến đi tới Senegal để trở về Ba Lan và đến làm việc trực tiếp tại Tòa án Hiến pháp. Tổng thống Nawrocki bày tỏ quan ngại trước sự việc, mô tả đây là hành vi ảnh hưởng đến trật tự công cộng và làm gián đoạn hoạt động của một cơ quan hiến định.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 31/10, Thủ tướng Donald Tusk bảo vệ các quyết định của Thẩm phán Korwin-Piotrowska, cho rằng bước đi hiện tại nhằm khôi phục pháp quyền; khẳng định các thẩm phán do Quốc hội bầu chọn cần được bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo đúng luật định.

Giới phân tích quốc tế nhận định, cuộc tranh chấp kéo dài từ năm 2015 về việc bổ nhiệm thẩm phán và quyền kiểm soát các cơ quan tư pháp này đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của Tòa án Hiến pháp, khi các phán quyết của cơ quan này cần sự công nhận và thực thi đồng bộ từ cả Chính phủ lẫn Tổng thống.

Trọng tâm của vấn đề hiện nay xoay quanh tranh cãi về vai trò của Tổng thống trong lễ tuyên thệ của các thẩm phán do Hạ viện bầu chọn. Đầu năm nay, Tổng thống Nawrocki đã từ chối thực hiện nghi thức này đối với 5 thẩm phán được Quốc hội bầu, dẫn đến việc những thẩm phán này tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội./.

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