Pháp điều tra những đe dọa sát hại người da màu và nhập cư trên mạng xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Viện Công tố Paris vừa mở cuộc điều tra sau khi xuất hiện trên mạng xã hội X những lời đe dọa và kích động bạo lực nhằm vào người giao hàng và lái xe da màu hoặc có nguồn gốc Arab, trong đó có cả những lời kêu gọi dụ nạn nhân đến nơi vắng vẻ để sát hại.

Những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc và kích động bạo lực nói trên xuất hiện từ đầu tháng 10 trong một phòng thảo luận công khai trên mạng xã hội X. Một số người tham gia ẩn danh đã đưa ra những lời lẽ thù hận, kêu gọi sát hại người nhập cư. Thậm chí, có người đề xuất đặt đồ ăn qua các ứng dụng giao hàng để dụ người giao hàng đến những khu vực hẻo lánh rồi sát hại.

Ngày 25/10 vừa qua, nghị sỹ Thomas Portes thuộc đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI), đại diện tỉnh Seine-Saint-Denis, đã thông báo chuyển vụ việc tới Viện Công tố Paris, đề nghị điều tra những lời kêu gọi giết người và kích động thù hận chủng tộc. Viện Công tố Paris sau đó xác nhận đã giao lực lượng cảnh sát hình sự điều tra các hành vi kích động thù hận, bạo lực và những lời kêu gọi thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Ngày 31/10, Bộ trưởng Lao động và Đoàn kết Pháp Jean-Pierre Farandou đã lên án mạnh mẽ tình trạng gia tăng những lời đe dọa mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào người giao hàng. Ông kêu gọi các nền tảng cung cấp dịch vụ giao hàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người lao động, đồng thời yêu cầu các mạng xã hội gỡ bỏ những nội dung vi phạm pháp luật và kích động thù hận.

Trước những lời đe dọa này, nền tảng vận tải và giao hàng Uber cho biết đã gửi thông điệp cảnh báo tới toàn bộ tài xế và người giao hàng, đồng thời bày tỏ sự bàng hoàng trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Trong khi đó, theo đài Franceinfo, một số người giao hàng bày tỏ lo lắng về nguy cơ bị tấn công trong lúc làm việc.

Bà Oumaima Aouad, điều phối viên tổ chức hỗ trợ người giao hàng Maison des coursiers, cho biết những lao động này vốn đã phải làm việc trong điều kiện bấp bênh và khó khăn. Việc phải thường xuyên cảnh giác trước nguy cơ bị tấn công trong mỗi chuyến giao hàng càng khiến công việc và cuộc sống của họ thêm bất an./.

Pháp đề xuất tạm dừng nhập cư hợp pháp trong vòng 3 năm Theo Bộ trưởng Tư pháp Pháp, chính phủ cần xem xét sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt dòng người nhập cư, đồng thời ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân ý về chính sách di cư.