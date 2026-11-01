Nga trở thành quốc gia xuất khẩu thủy hải sản hàng đầu sang Trung Quốc

Theo trung tâm Agroexport, Nga đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong danh sách các quốc gia xuất khẩu thủy hải sản sang Trung Quốc, với khối lượng cung ứng đạt hơn 960.000 tấn, trị giá trên 3,3 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026.

So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu thủy hải sản của Nga sang thị trường Trung Quốc đã tăng 20% về lượng và 53% về giá trị. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy các mặt hàng thủy hải sản của Nga được xuất nhiều nhất sang Trung Quốc là cá minh thái đông lạnh (1 tỷ USD); cua sống tươi hoặc làm lạnh (965 triệu USD); cá tuyết đông lạnh (khoảng 577 triệu USD); cá trích đông lạnh (khoảng 160 triệu USD) và cá tuyết đông lạnh (hơn 131 triệu USD).

Đứng thứ hai trong danh sách các nhà cung cấp thủy sản lớn nhất cho Trung Quốc là Ecuador với kim ngạch đạt trên 2,8 tỷ USD, trong khi Việt Nam giữ vị trí thứ ba với khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo Agroexport, doanh thu từ xuất khẩu nông sản của Nga sang Trung Quốc đã chạm mức cao kỷ lục. Tính từ tháng 1 đến giữa tháng 10 năm nay, Nga đã xuất khẩu gần 9 triệu tấn sản phẩm nông nghiệp sang Trung Quốc, đạt giá trị khoảng 7,8 tỷ USD - mức cao chưa từng có từ trước đến nay.

Năm nhóm mặt hàng nông sản Nga được thị trường Trung Quốc ưa chuộng nhất bao gồm cá đông lạnh, dầu hạt cải, các loài giáp xác, đậu tương và các loại đậu./.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga 16 năm liên tiếp Quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung-Nga trong kỷ nguyên mới đang vận hành ở mức độ cao, đạt nhiều kết quả thực chất trên nhiều lĩnh vực hợp tác.