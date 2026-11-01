Binance thông báo khôi phục hoạt động rút tiền sau vụ tấn công mạng quy mô lớn

Ngày 1/11, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xét về khối lượng giao dịch, cho biết đã khôi phục hoạt động rút tiền sau một vụ tấn công mạng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến số tiền trị giá hơn 6 tỷ USD.

Thông báo trên mạng xã hội X của Binance nêu rõ dịch vụ đầu tiên được mở lại trong giai đoạn một của quá trình khôi phục rút tiền là mạng lưới Bitcoin (BTC). Trước đó, công ty cũng đã cho biết đang chuẩn bị khởi động giai đoạn rút tiền đầu tiên trong khoảng thời gian từ 6h đến 9h theo giờ GMT (tức 13h đến 16h theo giờ Việt Nam).

Binance cho biết việc áp dụng phương pháp mở lại theo từng giai đoạn, ưu tiên các loại token dựa trên dữ liệu nhu cầu của người dùng, nhằm đảm bảo mỗi mạng lưới và cặp tài sản được khôi phục một cách cẩn trọng, đồng thời hoàn tất các bước kiểm tra về tính ổn định và bảo mật trước khi cho phép người dùng truy cập trở lại.

Vụ tấn công mạng vào sàn giao dịch tiền mã hóa Binance xảy ra vào khoảng 16h05 ngày 29/10 theo giờ Mỹ (tức rạng sáng 30/10 theo giờ Việt Nam). Ước tính khoảng 6,36 tỷ USD bị đánh cắp khỏi Binance, phần lớn chỉ trong 20 phút. Sàn giao dịch đã tạm dừng hoạt động rút tiền của người dùng ngay sau khi vụ tấn công xảy ra.

Ngày 31/10, Binance thông báo đã trích hơn 6,34 tỷ USD từ quỹ của công ty để bù đắp các khoản thiệt hại do vụ tấn công gây ra - sự kiện được cho là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết các cơ quan chức năng nước này đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.

Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền mã hóa đang khẩn trương củng cố hệ thống bảo mật sau vụ tấn công Binance. Coinbase cho biết đã điều chỉnh hệ thống lưu trữ khóa tiền mã hóa ngoại tuyến nhằm tăng cường phòng ngừa, còn Kraken đang theo dõi vụ việc để rút kinh nghiệm và cải thiện khả năng phòng vệ./.

Binance chi hơn 6,34 tỷ USD khắc phục hậu quả vụ tấn công mạng Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia ngày càng lo ngại năng lực phát triển nhanh chóng của các mô hình AI có thể đe doạ phương thức mã hóa, giao thức bảo mật công nghệ thông tin hiện nay.