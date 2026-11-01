Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Nghị quyết quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết nêu rõ trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng đồng loạt giảm tới 1.804 đồng mỗi lít Từ 0 giờ ngày 1/11, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít. Mức giá mới được áp dụng khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại chính thức về 0%.