Chiều 1/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, “bắt cóc online” nhắm vào người trẻ với phương thức thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi nạn nhân từ xa. Cụ thể, Công an Thành phố đã ghi nhận một số vụ việc với các bị hại đều còn rất trẻ, trong đó có trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,98 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 23/10, Công an phường Bảy Hiền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” liên quan đến em P.T.T.N. (sinh năm 2008, quê tỉnh Bình Phước trước đây). Chỉ sau gần 1 giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xác định được vị trí của bị hại tại một khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền.

Thời điểm được phát hiện, em N. đang trao đổi qua ứng dụng Zoom với đối tượng lừa đảo được cho là ở Campuchia. Qua xác minh ban đầu, bị hại đã chuyển hơn 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đối tượng. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, truy xét những người liên quan.

Trước đó, ngày 21/10, Công an phường Dĩ An tiếp nhận trình báo của em T.L.T.K. (sinh năm 2008) về việc bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1,98 tỷ đồng.

Theo trình báo, khoảng 9 giờ ngày 21/10, bị hại nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an, thông báo thông tin cá nhân của em có liên quan đến một đường dây rửa tiền và yêu cầu thực hiện các bước “xác minh tài sản” để chứng minh bản thân vô tội.

Do lo sợ và tin tưởng, bị hại đã mua dụng cụ cạy két sắt tại nhà, lấy tiền, vàng và tài sản của gia đình mang đi bán, sau đó thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, dù diễn ra dưới những hình thức khác nhau, cả hai vụ việc đều cho thấy các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống của người trẻ để thao túng, điều khiển hành vi từ xa.

Đáng chú ý, các đối tượng không cần trực tiếp tiếp xúc với nạn nhân mà sử dụng các phương tiện liên lạc trên không gian mạng để gây áp lực, yêu cầu thực hiện những hành vi bất thường, thậm chí tự cách ly, rời khỏi nơi cư trú và cắt đứt liên lạc với gia đình.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội, không tiến hành điều tra, lấy lời khai qua các ứng dụng gọi video và không yêu cầu người dân tự cách ly, thuê khách sạn hoặc cắt đứt liên lạc với gia đình để phục vụ điều tra.

Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng thông báo liên quan đến vụ án hình sự, đường dây rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền để “xác minh,” “bảo lãnh,” “chứng minh tài sản.” Khi gặp tình huống này, cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và đến cơ quan Công an gần nhất để xác minh.

Công an Thành phố cũng khuyến cáo các gia đình, nhất là phụ huynh có con em trong độ tuổi học sinh, sinh viên, cần thường xuyên quan tâm, trao đổi và hướng dẫn kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo.

Khi phát hiện con em có biểu hiện lo lắng bất thường, đột ngột mất liên lạc, rời khỏi nơi cư trú không rõ lý do hoặc thực hiện các giao dịch tài chính bất thường; gia đình cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời./.

Phổ biến kiến thức về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng Chiều 24/9, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng PA05 , Công an tỉnh tổ chức trao học bổng và tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cho học sinh.