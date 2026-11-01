Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá trong xây dựng và thi hành pháp luật

Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị xác định xây dựng và thi hành pháp luật là một trong những khâu đột phá quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy lập pháp đến nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và bảo đảm nguồn lực tài chính. Qua đó, hướng tới hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.