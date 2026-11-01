Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng 25km đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Trị

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, dự án có tổng chiều dài gần 25km, phạm vi từ Km280+500-Km305+400 thuộc xã Tà Rụt và xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Tuyến sẽ được đầu tư mở rộng quy mô đường ôtô cấp III miền núi, 2 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 60km/h, các đoạn khó khăn châm trước có vận tốc 40km/h (bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m).

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương, thời gian thực hiện từ năm 2027-2030.

Dự án được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện công tác đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch; nâng cao khả năng kết nối, năng lực thông hành trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị; đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và cần được đầu tư nâng cấp thành đường cao tốc.

Đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 2.656,5km, được khởi công năm 2000 đến nay tuyến đường đã hoàn thành 2.499km. Dự kiến đến hết tháng 12/2026, chiều dài hoàn thành sẽ đạt 2.643km. Trong quý I/2027, 13km còn lại thuộc đoạn Gò Quao-Vĩnh Thuận sẽ được hoàn thành.

Trước đó, tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về việc xem xét việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào chiều ngày 30/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc kết thúc quy mô hai làn xe chính thức khép lại giai đoạn phân kỳ đầu tư đề nghị tại Nghị quyết số 38/2004/NQ-QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội, nhằm nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó đến Đất Mũi với quy mô 2 làn xe, làm cơ sở chuyển sang giai đoạn đầu tư mới phù hợp với quy hoạch.

Bộ trưởng chỉ rõ việc kết thúc giai đoạn đầu tư quy mô hai làn xe không đồng nghĩa với việc toàn bộ dự án đã hoàn thành, bởi theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và phải tiếp tục đầu tư nâng cấp lên thành đường cao tốc.

Do đó, Bộ trưởng cho rằng việc Quốc hội ban hành nghị quyết kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/NQ-QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 nhằm đánh giá tổng kết mốc hoàn thành mục tiêu cơ bản nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh với 2 làn xe và chuyển sang giai đoạn đầu tư mới./.

Đề xuất đầu tư, nâng cấp nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 Theo kế hoạch, tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay và chủ đầu tư đã đề xuất nâng cấp nhiều đoạn tuyến nhằm tăng năng lực lưu thông.