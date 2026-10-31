Thành phố Hồ Chí Minh: Va chạm với xe ben trong hầm chui, hai người tử vong

Ngày 31/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến hai người tử vong tại hầm chui Phan Thúc Duyện, khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 31/10, anh P.T.Đ. (19 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe máy biển kiểm soát 59AB-661.xx, chở theo một cô gái, lưu thông trong hầm chui Phan Thúc Duyện theo hướng từ Công viên Hoàng Văn Thụ về nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đến giữa hầm, xe máy xảy ra va chạm với xe ben lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, bị xe ben kéo lê một đoạn và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, trích xuất dữ liệu camera an ninh phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Hầm chui Phan Thúc Duyện-Trần Quốc Hoàn dài khoảng 400 m, kết nối khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, được đưa vào khai thác từ tháng 10/2024./.

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