Phê duyệt Dự án cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng, kết hợp đường bộ và đường sắt

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BXD phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 27.050 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Công trình được thiết kế kết hợp đường bộ cao tốc và đường sắt, dự kiến khởi công năm 2027, hoàn thành sau 5 năm.

Cầu Cần Thơ 2 vượt sông Hậu, cách cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 4,5km về phía hạ lưu. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 17,6km, điểm đầu kết nối cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ tại nút giao Chà Và, tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối kết nối cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang tại nút giao IC2, thành phố Cần Thơ.

Theo phương án được phê duyệt, cầu chính được thiết kế dạng cầu dây văng hai tầng, sử dụng dầm chủ dạng giàn thép. Trong đó, đường bộ cao tốc bố trí ở tầng trên, đường sắt ở tầng dưới.

Đây là điểm đáng chú ý của dự án, khi một công trình cầu được đầu tư để phục vụ đồng thời hai loại hình vận tải, tạo điều kiện kết nối với tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ trong tương lai.

Phần đường bộ trên cầu chính có 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h. Phần đường sắt bố trí đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 160km/h đối với tàu khách và 120km/h đối với tàu hàng. Cầu chính có tổng chiều dài dự kiến khoảng 870 m, với sơ đồ nhịp 210 + 450 + 210m.

Đối với tuyến và cầu dẫn, dự án đầu tư quy mô 6 làn xe, mỗi làn rộng 3,75 m, có hai làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100km/h. Hướng tuyến từ Vĩnh Long đi qua khu vực xã Đông Bình, vượt Quốc lộ 1, Quốc lộ 54, kênh Chà Và và sông Phù Ly, sau đó vượt sông Hậu sang thành phố Cần Thơ.

Tại phường Hưng Phú, tuyến đi trên cao theo quy hoạch trục đường 1A, vượt Khu công nghiệp Hưng Phú và khu đô thị Nam Cần Thơ trước khi kết nối với nút giao IC2.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 27.050,18 tỷ đồng, toàn bộ từ ngân sách Trung ương. Trong đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bố trí 21.644 tỷ đồng; phần vốn còn lại hơn 5.406 tỷ đồng dự kiến được chuyển tiếp sang giai đoạn 2031-2035.

Dự án được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, hai dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ có tổng vốn lần lượt khoảng 2.266,67 tỷ đồng và 824,15 tỷ đồng, do chính quyền địa phương tổ chức thực hiện.

Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng cầu và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư khoảng 23.959,36 tỷ đồng, chiếm gần 88,6% tổng vốn toàn dự án, do Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện.

Để bảo đảm tính đồng bộ với tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ, quyết định phê duyệt cũng phân định trách nhiệm đầu tư giữa hai dự án.

Dự án cầu Cần Thơ 2 đầu tư kết cấu chính cầu dây văng dùng chung, đến hết phần đá ba lát; dự án đường sắt sẽ đầu tư tà vẹt, ray và các hạng mục thuộc kết cấu tầng trên đường sắt.

Đối với cầu dẫn dùng chung, dự án cầu Cần Thơ 2 đầu tư kết cấu phần dưới, phần trên và hoàn thiện hạng mục đường bộ; dự án đường sắt đảm nhận kết cấu dầm ở tầng dưới cùng các hạng mục đường sắt liên quan.

Bên cạnh các hạng mục xây dựng, dự án còn bố trí hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí không dừng tại các nút giao ra vào và trạm kiểm soát tải trọng xe, phù hợp phương án tổ chức khai thác tuyến cao tốc.

Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời tổ chức thi tuyển kiến trúc công trình theo hình thức rộng rãi.

Trong quá trình chuẩn bị dự án, đơn vị này phải thường xuyên cập nhật tiến độ nghiên cứu, phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ để kịp thời đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.

Sau khi hoàn thành, cầu Cần Thơ 2 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc Bắc-Nam phía Đông, tăng cường kết nối giao thông giữa Vĩnh Long và Cần Thơ, đồng thời tạo điều kiện triển khai tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ theo quy hoạch.

Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy liên kết kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Cầu Cần Thơ 2 khởi công năm 2027, phương án đầu tư tiết kiệm 6.000 tỷ đồng Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, kết nối các trung tâm kinh tế, khu đô thị mới và đầu mối giao thông Đồng bằng sông Cửu Long.