Hơn 866 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Cảng Hàng không Phù Cát

Ngày 1/11, tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT 638), đoạn từ quốc lộ 19 đến Cảng Hàng không Phù Cát, với tổng mức đầu tư hơn 866 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài khoảng 18km, nhằm tăng cường kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, nâng cao năng lực khai thác hạ tầng giao thông và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có điểm đầu giao với đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (cũ) tại Km 1+930, điểm cuối giao với Quốc lộ 19B tại Km 38+200.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 18km, trong đó xây dựng mới 6,75km; nâng cấp, mở rộng khoảng 6,49km Quốc lộ 19B hiện trạng và tận dụng khoảng 4,76km thuộc các dự án đường dẫn cao tốc Bắc-Nam, hoàn trả Quốc lộ 19B phục vụ mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát và nút giao đầu tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Về quy mô, phần đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 12m, mặt đường và lề gia cố rộng 11m, kết cấu mặt đường bêtông nhựa.

Một trong những hạng mục đáng chú ý của dự án là xây dựng cầu vượt sông Côn, kết nối hai xã Tây Sơn và Bình An. Công trình có chiều dài khoảng 581m, rộng 12m, kết cấu bêtông cốt thép, tải trọng thiết kế HL-93, góp phần hoàn thiện kết nối giao thông giữa các khu vực và nâng cao khả năng lưu thông trên toàn tuyến.

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Hiệp, Phù Cát và các phường An Nhơn, An Nhơn Bắc.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 866 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 800 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh. Thời gian chuẩn bị đầu tư từ năm 2026-2027; triển khai thực hiện từ năm 2028-2031.

Theo mục tiêu đầu tư, dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 19, đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku với Quốc lộ 19B và Cảng Hàng không Phù Cát.

Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp; đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động kết nối, giao thương, phát triển du lịch và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành./.