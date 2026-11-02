Vượt địa hình hiểm trở, đua tiến độ tại Dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn

Được khởi công ngày 15/3/2025 và có mốc hoàn thành trong năm 2027, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn đang được các nhà thầu chạy đua tiến độ với thời tiết, sớm đưa công trình này về đích đúng hẹn.

“Nút thắt” về mặt bằng, công địa thi công, bãi đổ thải

Theo ông Lê Đức Hoài, Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn (Ban Quản lý dự án 2-chủ đầu tư), dự án có một gói thầu xây lắp do Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành-Công ty cổ phần đầu tư xây dựng DCC-Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn-Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Hiện, Liên danh nhà thầu đang tổ chức 42 mũi thi công chính với trên 500 đầu máy, thiết bị.

“Lũy kế giá trị sản lượng đến nay là 1.828/4.549 tỷ đồng, đạt 40,2% giá trị hợp đồng, bám sát kế hoạch điều chỉnh đang trình cấp có thẩm quyền xem xét. Riêng tháng 10/2026, tính toán sản lượng có thể đạt khoảng 200 tỷ đồng, tăng khoảng 170% so với các tháng trước gặp thời tiết bất lợi,” ông Hoài cho hay.

Chỉ ra khó khăn vướng mắc tại dự án, ông Hoài cho biết mặt bằng bàn giao cho dự án còn một số vị trí “xôi đỗ” với tổng chiều dài tuyến chưa triển khai thi công được là 1,1km do các hộ dân đã nhận đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định phê duyệt nhưng chưa di chuyển nhà ở bởi các hộ dân thắc mắc diện tích 1 suất tái định cư tối thiểu không thống nhất; chưa xây dựng xong nơi ở mới; một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời (đường điện dân sinh, đường cáp thông tin...)

Nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong thi công các cầu vượt do công địa khó tiếp cận. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đặc biệt, tại một số vị trí chưa thực hiện xong công tác thống kê, kiểm đếm, bồi thường hỗ trợ đối với những vị trí điều chỉnh, bổ sung mặt bằng do điều chỉnh thiết kế tăng cường ổn định công trình, phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường và yêu cầu của địa phương như: mái taluy trên tuyến chính phải tiếp tục ngả mái để bảo đảm ổn định trong quá trình khai thác sau này, hệ thống tường chắn MSE (được thiết kế trên một số đoạn nhằm giảm diện tích giải phóng mặt bằng, hạn chế sự ảnh hưởng đến người dân xung quanh) có thời gian thi công dài ngày do phải thực hiện nhiều bước kỹ thuật (trung bình khoảng 2 tuần/m).

“Nút thắt trong phạm vi dự án, hiện còn khoảng 700.000 m3 đất, đá dư thừa chưa bố trí được bãi đổ thải. Mặc dù đã được ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tạo điều kiện trong việc thu xếp bãi đổ thải, tuy nhiên trong quá trình thỏa thuận, thống nhất các hộ dân/chủ sở hữu đất gặp rất nhiều khó khăn do người dân không còn nhu cầu hoặc đòi mức đền bù quá cao,” ông Hoài đánh giá.

Mặc khác, ông Hoài cũng thừa nhận tình trạng thiếu hụt lao động xây dựng do nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn được triển khai đồng thời trên phạm vi cả nước, ảnh hưởng đến khả năng huy động nhân lực của các nhà thầu thi công.

Lập tiến độ thi công chi tiết theo từng đoạn tuyến

Là nhà thầu đảm nhận thi công tại dự án, ông Trần Hải Đăng, Giám đốc điều hành thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho biết đơn vị đang tập trung tăng cường máy móc, nhân lực và mũi thi công tại nhiều vị trí; xử lý dứt điểm các vị trí đào, đắp lớn, tường chắn MSE, hầm chui, cống và đường công vụ; chuẩn bị điều kiện triển khai móng, mặt đường ngay khi đủ điều kiện kỹ thuật.

Ông Đăng cho biết quá trình đưa máy móc vào triển khai cũng gặp cản trở lớn của địa hình do không có công địa tiếp cận với các cầu Cao Thanh, Khuổi Pen, Thanh Vận, Thanh Vận 1. Từng có thời điểm, máy móc nằm chờ hơn 1 tháng không thể đưa vào.

“Các phương án sử dụng cẩu đưa máy móc lên thi công cọc, trụ đều bất khả thi trước điều kiện địa hình đồi núi cao, mặt bằng eo hẹp. Gỡ điểm nghẽn này, nhà thầu đã chấp nhận thuê đất, đào gần 200.000 m3 đất để có được đường công vụ phục vụ tập kết thiết bị, vật liệu thi công mố, trụ cầu. Thậm chí, có đoạn đã tính toán giải pháp, cải dịch đoạn suối đi qua để tạo công địa, ổn định thềm làm mố trụ,” ông Đăng nói.

Với phần nền đường, hiện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã bắt đầu thi công đến lớp nền K98, Công ty Hồng Hà đã thi công cấp phối đá dăm trên một số đoạn, đóng góp vào mục tiêu đến tháng 12/2026 thông toàn bộ phần nền đường của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Quản lý dự án 2 yêu cầu nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết theo từng đoạn tuyến, cầu và các hạng mục vị trí khó khăn vướng mắc trong thi công, trong đó cần thể hiện khối lượng còn lại, năng suất ngày/tuần, nhu cầu nhân lực, thiết bị, vật liệu, mốc nghiệm thu và trách nhiệm thực hiện.

Một vị trí trên đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn đã được ngả mái taluy và nhà thầu đang thi công phần nền đường. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ban điều hành dự án đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét, sớm có ý kiến đối với nội dung suất tái định cư tối thiểu hoặc có cơ chế chính sách riêng để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sớm bàn giao mặt bằng thi công; xây dựng phương án tạm cư, vận động người dân tạm cư trong quá trình chờ bàn giao tái định cư, xây dựng nơi ở mới để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Về vấn đề bãi đổ thải, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã rà soát, kiểm tra thực địa, đánh giá và cho ý kiến về việc bố trí thêm vị trí sức chứa khoảng 300.000m3. Do đó, chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu tiếp tục rà soát đưa về các bãi đã được cấp phép, còn sức chứa hoặc xin cấp phép tăng trữ lượng đối với 400.000m3 đất, đá dư thừa.

Ban điều hành đề nghị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân chấp thuận mức hỗ trợ chung của dự án để dự án sớm bố trí đủ bãi trữ vật liệu thừa đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

Bên cạnh yêu cầu nhà thầu thi công dứt điểm các vị trí chia cắt tuyến, tạo điều kiện tăng công suất dây chuyền thiết bị thi công, bố trí các tổ đội khoa học, Ban điều hành dự án cũng đã rà soát, giảm bớt các thủ tục trong điều kiện pháp luật cho phép, tăng tỷ lệ giải ngân, tạo điều kiện để nhà thầu bảo đảm nguồn lực tài chính tốt nhất để huy động vật tư, vật liệu, thu hút nguồn lao động tăng tốc tiến độ./.

Dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn có tổng chiều dài tuyến gần 29km; đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4km, tổng mức đầu tư dự án hơn 6.500 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu dự án kết nối đường cao tốc Thái Nguyên-Chợ Mới; điểm cuối dự án kết nối đường cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng.

Dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn bổ sung thêm hạng mục, tăng tổng mức đầu tư Với việc bổ sung thêm các hạng mục, Dự án đường bộ cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn đã được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên tới 808,78 tỷ đồng.