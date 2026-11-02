Lâm Đồng: Đẩy nhanh thi công hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết

Ngày 2/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng theo đúng kế hoạch đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, an toàn vệ sinh lao động và công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành dự án và đưa vào vận hành, khai thác đúng thời gian cam kết, qua đó, sớm phát huy hiệu quả công trình, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Đức Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết qua 6 tháng triển khai xây dựng, dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng đã được xây dựng khẩn trương, nhiều hạng mục quan trọng đang dần định hình.

Đến 31/10, hạng mục nhà ga hành khách đã hoàn thành 100% khối lượng ép cọc, thi công móng và giằng đạt 68%; đài kiểm soát không lưu hoàn thành 100% khối lượng ép cọc và 100% công tác lắp đặt cốt thép, cốp pha móng.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng đang được triển khai tích cực: san nền đường lăn, sân đỗ đạt 63%; san nền khu mặt đất và các công trình phụ trợ đạt 60%; hệ thống thoát nước khu bay đạt 60%…

Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với nhà đầu tư để làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân và các đơn vị có liên quan có ý kiến về việc đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng vào dự án Đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết.

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết, đơn vị huy động gần 80 máy móc, thiết bị tập kết tại công trường với gần 250 kỹ sư và công nhân để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong giai đoạn tới, đơn vị thi công sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các mốc thi công theo kế hoạch đề ra, phấn đấu đưa công trình vào hoạt động trong năm 2027

Cảng hàng không Phan Thiết được thiết kế là sân bay lưỡng dụng, gồm phần quân sự và dân dụng. Hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025.

Hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030, tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng.

Dự án có diện tích đất sử dụng là 75ha gồm sân đỗ máy bay; đường lăn; công trình kiểm soát không lưu, dẫn đường trên không và trên mặt đất; tháp kiểm soát không lưu; nhà điều hành, nhà ga hành khách…

Theo đánh giá của các doanh nghiệp du lịch ven biển Lâm Đồng, trong bối cảnh lượng khách du lịch nội tỉnh, doanh nhân và khách công vụ được dự báo tăng nhanh, đặc biệt khi du lịch nghỉ dưỡng biển và du lịch sinh thái cao nguyên được quy hoạch kết nối cùng phát triển, việc đẩy nhanh tiến độ đưa sân bay Phan Thiết vào hoạt động sẽ mở ra một không gian kinh tế-du lịch liên vùng rộng lớn.

Sự phát triển của sân bay cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan, thu hút nhiều nhà đầu tư, thúc đẩy các hoạt động thương mại… từ đó tạo ra hàng nghìn việc làm mới, cải thiện đời sống người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực phía Đông của tỉnh phát triển mạnh./.

Thông tin về Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết vừa khởi công Dự án Cảng hàng không Phan Thiết – Hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030.