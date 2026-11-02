Đầu tư 250 tỷ đồng xây dựng dự án Cảng cạn Nam Pleiku

Ngày 2/11, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có quyết định số 4657/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng cạn Nam Pleiku (giai đoạn 1) tại phường Hội Phú với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng.

Dự án có quy mô 10 ha, công suất thiết kế 50.000 TEU/năm, dự kiến khởi công vào tháng 12/2026 và đưa vào hoạt động trong tháng 12/2027 (TEU-viết tắt của Twenty-foot Equivalent Unit (Đơn vị tương đương 20 feet), đây là đơn vị đo lường tiêu chuẩn dùng để tính sức chứa hàng hóa trong ngành vận tải biển và logistics.)

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Thagri Gia Lai. Công trình được định hướng hình thành hệ thống hạ tầng cảng cạn phục vụ tiếp nhận, tập kết, lưu giữ, bốc xếp và trung chuyển hàng hóa, góp phần phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn.

Theo quyết định chấp thuận, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 10 ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 50 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động 200 tỷ đồng, chiếm 80%.

Về quy mô xây dựng, dự án được thiết kế với công suất khai thác 50.000 TEU/năm. Các hạng mục chính gồm khu nhà kho chứa hàng có diện tích khoảng 20.000 m², bao gồm kho thường, kho lạnh và kho ngoại quan; bãi container, khu vực bốc xếp và tập kết hàng hóa khoảng 30.000 m².

Ngoài ra, dự án còn có hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, văn phòng điều hành, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh và các công trình phụ trợ.

Khi đi vào hoạt động, cảng cạn sẽ đảm nhiệm các khâu tiếp nhận, tập kết, bốc xếp, lưu giữ và trung chuyển hàng hóa. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống kho bãi, hạ tầng kỹ thuật được kỳ vọng góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics, hỗ trợ hoạt động vận chuyển và lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo tiến độ được phê duyệt, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở, giải phóng mặt bằng, giao đất và cấp phép xây dựng; dự kiến khởi công công trình trong tháng 12/2026.

Từ tháng 1 đến tháng 11/2027, dự án triển khai thi công các hạng mục, hoàn thiện các thủ tục về môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Tháng 12/2027, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư dự kiến được giải ngân theo ba đợt: 100 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2027; 100 tỷ đồng từ tháng 6 đến tháng 10/2027 và 50 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm 2027.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Thagri Gia Lai bảo đảm năng lực tài chính, bố trí đủ nguồn vốn và triển khai dự án đúng tiến độ; đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các lĩnh vực liên quan.

Dự án được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Với quy mô 250 tỷ đồng, Cảng cạn Nam Pleiku (giai đoạn 1) được kỳ vọng bổ sung hạ tầng phục vụ hoạt động logistics tại khu vực Pleiku, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tập kết, lưu giữ và trung chuyển hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực kết nối và lưu thông hàng hóa của tỉnh Gia Lai./.

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