Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (2/11), giá vàng trong nước đảo chiều tăng từ 700.000 đồng/lượng đến 1 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 6 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 135,5-140 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng xu hướng giảm, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 135,5-138,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 134,5-138,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.912 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 122,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 17,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.631 đồng/USD, giảm 6 đồng/USD so với phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.580-25.990 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 30 đồng. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.610-25.990 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.563-25.990 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 25 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.590-25.970 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng/USD so với phiên trước./.

Giá vàng tại châu Á phục hồi lên gần 3.900 USD một ounce Giá vàng thế giới sáng 2/11 phục hồi 0,7% nhờ lực mua bắt đáy từ các nhà đầu tư, sau đợt bán tháo mạnh kéo dài nhiều ngày trong bối cảnh triển vọng lãi suất của Fed gây sức ép lên thị trường.