EVN điều chỉnh giá điện giảm 2%, còn 2.159,9 đồng/kWh từ ngày mai, 1/11

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, Giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Mức giá mới được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Theo EVN, việc điều chỉnh được thực hiện trên tinh thần chấp hành nghiêm chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Tập đoàn cũng khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí.

EVN cho biết việc điều chỉnh giá thể hiện tinh thần sẵn sàng chung tay vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với quyết định của EVN, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện. Quyết định quy định giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Việc điều chỉnh được thực hiện căn cứ Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 9/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP.

Các căn cứ khác gồm Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Việc điều chỉnh cũng căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 2/12/2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia./.

Xem xét giảm giá điện từ 1/11, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương rà soát phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 đến hết tháng 3/2027.