TBS Group ký MOU đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp tại Indonesia

Tuần qua, đoàn công tác tỉnh Trung Java, Indonesia do Thống đốc Ahmad Luthfi dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với TBS Group tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến mở rộng sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam ra quốc tế mà còn khẳng định chiến lược phát triển hệ sinh thái đa ngành, lấy sản xuất làm nền tảng và logistics làm đòn bẩy.

Trong chương trình, đoàn đã tìm hiểu định hướng phát triển cơ sở sản xuất giày dép và túi xách tại Trung Java. Dự kiến, công suất thiết kế của tổ hợp đạt từ 8 đến 10 triệu đôi mỗi năm, trong đó giai đoạn đầu đạt khoảng 4 đến 5 triệu đôi, tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động địa phương. Đoàn cũng đã trực tiếp tham quan TBS Logistics - một trong những mảng hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Hiện nay, TBS Logistics sở hữu khoảng 280.000 mét vuông kho bãi và 180.000 mét vuông depot, với năng lực xử lý hơn 120.000 lượt container mỗi tháng, kết nối chặt chẽ với nhiều hãng tàu quốc tế lớn như Wan Hai, COSCO, Maersk, OOCL, Evergreen, MSC, CMA CGM và ONE.

Bà Dương Thị Kiều Phương, Tổng Giám đốc ngành Logistics tại TBS Group, chia sẻ về tiềm lực và khả năng hợp tác giữa hai bên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TBS Group nhấn mạnh, doanh nghiệp luôn duy trì các giá trị cốt lõi tại Việt Nam bao gồm trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm logistics và hệ thống chuỗi cung ứng nguồn. Việc mở rộng đầu tư ra nước ngoài nhằm bổ sung công suất, nguồn lao động và tạo lợi thế cạnh tranh cho các thương hiệu đối tác. Về phía địa phương, Thống đốc Ahmad Luthfi khẳng định Trung Java có nguồn lao động dồi dào và hạ tầng phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư và đào tạo lao động.

Khởi đầu từ năm 1989 trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp da giày, đến nay, TBS Group đã vươn mình hoạt động đa ngành, bao gồm sản xuất công nghiệp giày dép và túi xách; cảng và logistics; bất động sản và hạ tầng công nghiệp; du lịch; thương mại và dịch vụ. Các mảng kinh doanh này được phát triển trên nền tảng chung về quản trị, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng, trong đó sản xuất vẫn giữ vai trò nền tảng cốt lõi.

Quá trình đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhãn hàng quốc tế đã giúp TBS tích lũy kinh nghiệm sâu sắc về nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng, quản trị đơn hàng và tổ chức sản xuất quy mô lớn.

Lãnh đạo tỉnh Trung Java ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở để TBS Group tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất tại Trung Java. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với khách hàng quốc tế, việc cung cấp đồng thời năng lực sản xuất, nghiên cứu, logistics và quản trị chuỗi cung ứng giúp TBS tham gia sâu hơn vào quá trình tổ chức nguồn hàng. Doanh nghiệp không chỉ đơn thuần thực hiện đơn hàng mà còn phối hợp chặt chẽ với đối tác trong việc phát triển sản phẩm, bố trí công suất và kiểm soát tiến độ giao hàng.

Mô hình đa ngành của TBS đang được xây dựng theo hướng hỗ trợ hoạt động cốt lõi và tăng khả năng phục vụ chuỗi cung ứng. Đây chính là cách một doanh nghiệp Việt Nam vươn ra quốc tế dựa trên nền tảng năng lực vững chắc đã được tích lũy trong nước./.