Tây Ninh tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón trên 16,5 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng, đóng góp từ 10% trở lên vào GRDP của tỉnh; đến năm 2050 phấn đấu thu hút trên 50 triệu lượt khách, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và động lực tăng trưởng quan trọng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung phát triển hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút đầu tư và đẩy mạnh liên kết vùng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch chất lượng cao, xanh và bền vững.

Thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 111-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới của tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt khách quốc tế trong tổng số hơn 16,5 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng, hệ thống cơ sở lưu trú phát triển từ 8.500-9.000 phòng. Mức chi tiêu bình quân của khách nội địa đạt trên 2 triệu đồng/ngày, khách quốc tế trên 3,5 triệu đồng/ngày. Ngành du lịch dự kiến giải quyết việc làm cho khoảng 25.000 lao động, trong đó có 8.000 lao động trực tiếp.

Tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh hướng tới đón trên 50 triệu lượt khách, trong đó có 10 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 400.000 tỷ đồng, đóng góp từ 14% GRDP trở lên. Quy mô hệ thống lưu trú dự kiến đạt 30.000-36.000 phòng. Đặc biệt, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen được định hướng trở thành trung tâm du lịch văn hóa, tín ngưỡng, sinh thái mang tầm quốc gia lớn nhất phía Nam.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh xác định tập trung triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chiến lược, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công-tư. Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch, đẩy nhanh những dự án trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối sân bay, cảng biển và khu vực biên giới; đồng thời phát triển các trung tâm mua sắm, ẩm thực và kinh tế đêm.

Về sản phẩm, Tây Ninh định hướng khai thác những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh và sinh thái đặc trưng để hình thành các loại hình du lịch đa dạng. Trong đó, Núi Bà Đen và Tòa Thánh Cao Đài tiếp tục được xác định là những điểm nhấn của du lịch văn hóa, tín ngưỡng. Tỉnh tập trung hoàn thiện quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, hướng tới xây dựng điểm đến có chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, lễ hội truyền thống và bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.

Các hoạt động trải nghiệm văn hóa Khmer, Chăm, nghệ thuật múa trống Chhay-dăm, đờn ca tài tử Nam Bộ cùng những lễ hội đặc trưng như Hội xuân Núi Bà Đen, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, Hội Yến Diêu Trì Cung, Lễ hội bánh tráng phơi sương và Lễ hội ẩm thực chay Tây Ninh sẽ được khai thác gắn với phát triển sản phẩm du lịch. Tỉnh cũng chú trọng kết nối các di tích cách mạng, hình thành chuỗi du lịch lịch sử, văn hóa, truyền thống với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ.

Đối với du lịch sinh thái, Tây Ninh phát huy lợi thế Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, hồ Dầu Tiếng, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ và vùng sinh thái Đồng Tháp Mười. Các sản phẩm như tham quan đa dạng sinh học, đi bộ xuyên rừng, cắm trại, du lịch đường thủy, nghỉ dưỡng và thể thao dưới nước được khuyến khích phát triển, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Du khách khám phá Khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Du lịch nông nghiệp, nông thôn và cộng đồng cũng được xác định là hướng phát triển quan trọng. Tỉnh khuyến khích xây dựng các mô hình farmstay, homestay gắn với nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP; khai thác giá trị ẩm thực, đặc sản địa phương như bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng phơi sương, muối ớt Tây Ninh, mãng cầu Bà Đen và bò tơ Tây Ninh để phát triển sản phẩm trải nghiệm, quà tặng và dịch vụ phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, tỉnh định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thể thao, hội nghị, hội thảo và sự kiện (MICE); mở rộng các hoạt động mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí và du lịch thương mại biên giới, tăng cường kết nối với Campuchia và thị trường Đông Nam Á.

Song song với đa dạng hóa sản phẩm, Tây Ninh chú trọng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ du lịch số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thuyết minh đa phương tiện, thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường xúc tiến, quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Phát triển du lịch xanh, giảm rác thải nhựa, sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách cũng là những yêu cầu xuyên suốt trong kế hoạch.

Để bảo đảm triển khai thống nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện. Việc tập trung nguồn lực, phát huy lợi thế tài nguyên và tăng cường liên kết sẽ là cơ sở để Tây Ninh từng bước nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới./.

Tây Ninh đón 7,45 triệu lượt khách trong 9 tháng năm 2026 Trong 9 tháng năm 2026, Tây Ninh ước đón 7,45 triệu lượt khách, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước với doanh thu du lịch đạt 6.740 tỷ đồng.