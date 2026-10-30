Trợ lý AI đang thay đổi cách du khách lên kế hoạch cho chuyến đi ra sao?

Tìm được điểm đến phù hợp mới chỉ là bước đầu của mỗi chuyến đi. Từ lựa chọn nơi lưu trú, tìm kiếm điểm tham quan đến kiểm tra giá và đặt dịch vụ, du khách thường phải chuyển đổi qua nhiều nền tảng khác nhau để hoàn thiện kế hoạch. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã mang đến những cách tiếp cận mới, hướng tới kết nối các bước này trong một trải nghiệm liền mạch hơn.

“Việc lên kế hoạch du lịch hiện nay đang còn khá rời rạc. Mọi người phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, tab trình duyệt, tin nhắn và bảng tính chỉ để sắp xếp một chuyến đi,” Giám đốc điều hành Agoda, ông Omri Morgenshtern nhận định khi giới thiệu Trợ lý AI mới của nền tảng này.

Theo đó, công cụ được thiết kế nhằm giúp du khách khám phá, lên kế hoạch và đặt dịch vụ du lịch ngay trên ứng dụng di động Agoda. Sau giai đoạn thử nghiệm giới hạn vào tháng 9, trợ lý AI hiện chính thức ra mắt tại 21 thị trường.

Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm hoạt động, Agoda giới thiệu một trải nghiệm đặt dịch vụ hoàn toàn mới. Điểm đáng chú ý nằm ở việc kết hợp khả năng lập kế hoạch thông qua hội thoại với dữ liệu dịch vụ du lịch được cập nhật theo thời gian thực, giúp người dùng tiếp tục đặt chỗ mà không phải chuyển qua nhiều ứng dụng khác nhau.

Một chuyến đi thường bắt đầu bằng câu hỏi “Đi đâu?”, nhưng để biến ý tưởng thành hành trình cụ thể, du khách còn phải tìm kiếm điểm đến, so sánh nơi lưu trú, đọc đánh giá, kiểm tra giá và tình trạng phòng, vé. Trợ lý AI được phát triển nhằm kết nối các bước này trong cùng một quá trình.

Du khách có thể yêu cầu công cụ lên kế hoạch cho chuyến đi gia đình 5 ngày đến Osaka, gợi ý khu vực lưu trú, nhà hàng và điểm tham quan, đồng thời tìm kiếm cơ sở lưu trú hoặc chuyến bay còn chỗ vào ngày dự kiến. Trong quá trình trao đổi, trợ lý ghi nhớ sở thích và thông tin liên quan đến chuyến đi để đưa ra những gợi ý phù hợp hơn.

Ứng dụng số giúp du lịch Việt gia tăng trải nghiệm cho du khách. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Các lựa chọn được tập hợp trên một giao diện lập kế hoạch riêng, nơi người dùng có thể lưu những địa điểm muốn đến, xem các đặt chỗ sắp tới và cân nhắc những phương án chưa quyết định. Du khách có thể tiếp tục điều chỉnh lịch trình qua hội thoại hoặc chọn nhanh từ các gợi ý, đồng thời xem lại những quyết định trước đó.

Theo Agoda, dữ liệu từ giai đoạn thử nghiệm beta cho thấy người dùng trợ lý AI có xu hướng đặt “chuyến đi kết nối” cao hơn, tức kết hợp nhiều loại dịch vụ như khách sạn, chuyến bay, vé tham quan và tour du lịch.

Công cụ cũng được tích hợp tính năng tìm kiếm trên web, cho phép cung cấp thông tin mới nhất từ internet bên cạnh dữ liệu dịch vụ Agoda được cập nhật theo thời gian thực. Năng lực hội thoại cốt lõi hiện được vận hành bởi các mô hình của OpenAI. Với nhà hàng và điểm tham quan, trợ lý sử dụng Gemini kết hợp công nghệ Google Maps Grounding để cung cấp thông tin từ Google Maps, bao gồm đánh giá, hình ảnh, giờ mở cửa và vị trí.

Ông Omri Morgenshtern cho biết mục tiêu là giảm những thao tác lặp lại khi lên kế hoạch, giúp du khách đưa ra quyết định phù hợp với sở thích, bối cảnh và nhu cầu của từng chuyến đi.

Sự xuất hiện của các công cụ AI trong du lịch đang mở rộng vai trò của công nghệ từ tìm kiếm thông tin sang hỗ trợ cả quá trình lựa chọn và đặt dịch vụ. Với du khách, giá trị của những công cụ này không chỉ nằm ở việc gợi ý điểm đến, mà còn ở khả năng kết nối các quyết định thành một kế hoạch có thể thực hiện được./.

HanoiGo mở rộng kênh quảng bá du lịch Thủ đô tới khách quốc tế Với giao diện song ngữ Việt-Anh và trợ lý AI hỗ trợ 12 ngôn ngữ, HanoiGo giúp du khách quốc tế tra cứu điểm đến, ẩm thực, lưu trú và sự kiện, thuận tiện hơn khi lên kế hoạch khám phá Hà Nội.