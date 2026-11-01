Khách quốc tế đến Hàn Quốc qua sân bay địa phương tăng mạnh

Lượng khách nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc qua các sân bay địa phương đạt 3,24 triệu lượt trong giai đoạn tháng 1-9/2026, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) tăng mạnh 60,4%, cho thấy xu hướng mở rộng các điểm nhập cảnh quốc tế ngoài khu vực thủ đô Seoul.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu do Tổng công ty Sân bay Hàn Quốc (KAC) công bố ngày 1/11 cho biết thống kê tại 4 sân bay quốc tế của nước này gồm Gimhae, Jeju, Cheongju và Daegu cho thấy, sân bay Cheongju ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với 59,5%, tiếp đến là Gimhae tăng 47,9%, Jeju tăng 27,9% và Daegu tăng 0,8%. Trong khi đó, lượng khách nước ngoài nhập cảnh qua hai sân bay Incheon và Gimpo thuộc khu vực thủ đô chỉ tăng 17,2% trong cùng kỳ.

Xét theo quốc tịch, khách Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất với 1,3 triệu lượt, tăng 29,4%; tiếp đến là khách Đài Loan với 960.000 lượt, tăng 60,4%, và khách Nhật Bản đạt 450.000 lượt, tăng 43,5%. Riêng tại sân bay quốc tế Gimhae, lượng khách Đài Loan đạt 650.000 lượt, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo KAC, sự gia tăng này chủ yếu nhờ xu hướng du khách quốc tế lựa chọn các chuyến bay thẳng đến những địa phương của Hàn Quốc, thay vì tập trung nhập cảnh qua khu vực thủ đô. Việc mở rộng các đường bay kết nối sân bay Gimhae và Cheongju với nhiều thành phố của Nhật Bản, cùng với sự gia tăng các chuyến bay do hãng hàng không Trung Quốc khai thác đến các sân bay địa phương, cũng góp phần thúc đẩy lượng khách quốc tế.

Chủ tịch KAC Kim Won Joon cho biết, cơ quan này đã triển khai các biện pháp mở rộng đường bay quốc tế và phối hợp tiếp thị tại nước ngoài nhằm thu hút du khách đến trực tiếp các địa phương.

Thời gian tới, KAC sẽ tiếp tục phát triển các tuyến bay phù hợp với đặc điểm và tiềm năng du lịch của từng sân bay, đồng thời phối hợp với chính sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc về phát triển 5 khu du lịch trọng điểm. Trong đó, các sân bay Gimhae, Daegu, Cheongju, Yangyang và Muan được định hướng trở thành cửa ngõ kết nối khách quốc tế với các điểm đến và thành phố lân cận.

Theo các quan chức ngành du lịch Hàn Quốc, kết quả trên cho thấy hoạt động du lịch quốc tế của Hàn Quốc đang có dấu hiệu phân bổ rộng hơn về mặt địa lý, giảm dần sự phụ thuộc vào các cửa ngõ hàng không tại khu vực thủ đô. Đây cũng là cơ hội để các địa phương tăng cường thu hút khách quốc tế, phát triển dịch vụ du lịch và thúc đẩy kinh tế địa phương./.

Hàn Quốc siết chặt quản lý giá tại các cơ sở lưu trú cho khách nước ngoài Các cơ sở lưu trú thuộc 2 loại hình trên nếu không niêm yết bảng giá phòng hoặc thu cao hơn mức giá niêm yết sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 5 ngày ngay từ lần vi phạm đầu tiên.