Ấn Độ bổ nhiệm Tư lệnh Không quân mới, tăng tốc hiện đại hóa phi đội chiến đấu

Ngày 31/10, Thượng tướng Ashutosh Dixit đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Không quân (IAF) mới của Ấn Độ, thay thế Thượng tướng A.P Singh.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, trong bài phát biểu sau khi nhậm chức, tân Tư lệnh Không quân Dixit đã vạch ra những ưu tiên hàng đầu của lực lượng này, trong đó có việc đưa vào hoạt động các máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ Tejas (LCA Mk-1A) tự sản xuất trong nước, đồng thời đưa chương trình LCA Mk-2 và máy bay chiến đấu tầm trung tiên tiến (AMCA) lên ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân.

Thượng tướng Dixit được bổ nhiệm làm tân Tổng Tư lệnh IAF trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ấn Độ đang đẩy mạnh diễn tập quân sự và cải cách sâu rộng nhằm tích hợp các nguồn lực để nâng cao năng lực ứng phó với các cuộc xung đột trong tương lai.

Ấn Độ xác định môi trường an ninh của nước này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, ngay cả khi các công nghệ và hệ thống mới - bao gồm thiết bị bay không người lái, vũ khí chính xác tầm xa, năng lực không gian, năng lực mạng và AI - đang định hình lại bản chất của chiến tranh và xung đột.

Thượng tướng Ashutosh Dixit, Tư lệnh Không quân mới của Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Theo kế hoạch, các máy bay Tejas sẽ thay thế phi đội MiG-21 chủ lực của IAF, vốn đã ngừng hoạt động từ cuối năm ngoái sau hơn 6 thập kỷ phục vụ. IAF đã đặt 2 đơn hàng với Hindustan Aeronautics Limited (HAL) với tổng cộng 180 máy bay chiến đấu Mk-1A (trị giá 1.100 tỷ rupee, gần 12,6 tỷ USD) và đang đẩy nhanh tiến độ phát triển LCA Mk-2 cũng như AMCA.

Dự kiến, chiếc Mk-2 đầu tiên sẽ được chạy thử trên mặt đất vào tháng 3/2027 và bay thử nghiệm lần đầu vào cuối năm để chuẩn bị cho kế hoạch thay thế các máy bay Mirage 2000, MiG-29 và Jaguar./.

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