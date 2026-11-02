Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thành lập Bộ chỉ huy UAV

Ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức lễ ra mắt Bộ chỉ huy Máy bay không người lái (UAV) Quốc phòng, cơ quan mới có nhiệm vụ thúc đẩy phát triển năng lực tác chiến và đối phó với UAV, trong bối cảnh các phương tiện không người lái ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ Chỉ huy UAV Quốc phòng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/11, trên cơ sở tái cơ cấu Bộ chỉ huy Tác chiến UAV trước đây.

Lễ ra mắt cơ quan này được tổ chức tại thành phố Pocheon, phía Bắc thủ đô Seoul, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lee Doo Hee cùng nhiều sỹ quan quân đội cấp cao.



Theo cơ cấu mới, nhiệm vụ tác chiến UAV và lực lượng liên quan được chuyển giao cho các quân chủng phù hợp với chức năng và đặc thù hoạt động.

Bộ chỉ huy UAV Quốc phòng sẽ đảm nhiệm vai trò đầu mối ở cấp Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm định hướng phát triển năng lực UAV và chống UAV, thúc đẩy đổi mới công nghệ, xây dựng kế hoạch nhu cầu trang bị và hỗ trợ nhanh chóng đưa các công nghệ tiên tiến vào ứng dụng trong quân đội.



Cơ quan mới cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển các khái niệm tác chiến phù hợp với môi trường bán đảo Triều Tiên; kiểm chứng khả năng ứng dụng công nghệ mới; xây dựng hệ thống chứng nhận UAV thương mại phục vụ quân sự, tiêu chuẩn hóa linh kiện và tăng cường phối hợp giữa quân đội với khu vực dân sự. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc sẽ điều phối hoạt động tác chiến tổng thể của các quân chủng.



Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đặt mục tiêu nhanh chóng trang bị hơn 20.000 UAV chiến đấu giá thấp, có khả năng tiêu hao, đồng thời đẩy nhanh chương trình phát triển hệ thống UAV tiến công không người lái giá thấp K-LUCAS sản xuất trong nước.

Hàn Quốc cũng thúc đẩy cơ chế chứng nhận nhanh đối với UAV thương mại và các thiết bị liên quan để rút ngắn thời gian mua sắm, tăng khả năng chủ động về nguồn cung linh kiện.



Việc thành lập Bộ chỉ huy UAV Quốc phòng là bước tiếp theo trong chính sách phát triển UAV và năng lực chống UAV được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố hồi tháng 6.

Động thái này nhằm đẩy nhanh phát triển các hệ thống chiến đấu không người lái, mở rộng ứng dụng UAV trong trinh sát, giám sát, tiến công, phòng thủ và tác chiến điện tử, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa từ UAV./.

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