Khi di sản xứ Quảng cất lời cùng nghệ thuật đương đại

Tại Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026), những trầm tích di sản như tre nứa, tơ lụa và gốm cổ đã hồi sinh qua lăng kính đương đại, khơi dậy nguồn cảm hứng bản địa cho hành trình kiến tạo tương lai của đô thị Đà Nẵng.

Diễn ra đồng thời tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026) với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” đã mở ra cuộc đối thoại đa chiều giữa quá khứ và hiện đại.

Tâm điểm thu hút công chúng là không gian “Hồn tre đất Hội” của nghệ nhân Võ Tấn Tân. Dưới bàn tay tài hoa, những nan tre cật mộc mạc đã hóa thân thành thế giới sinh động của bọ ngựa dũng mãnh, cào cào và đom đóm phát sáng lung linh.

Song hành cùng tre nứa, các tác phẩm như vở múa cộng đồng “Nếu hôm đó, trời mưa...”, sắp đặt gốm “Những mảnh rời” của nghệ sĩ Kiều Maily hay workshop may thêu “Hương lụa Đồng Dương” đã dẫn dắt người xem qua nhiều tầng sâu ký ức.

Không dừng lại ở việc bảo tồn nguyên trạng, chuỗi hoạt động khẳng định cách di sản cội nguồn có thể tiếp tục chuyển mình, hòa nhịp cùng hơi thở đời sống mới. Đây là bước đệm quan trọng để Đà Nẵng từng bước định vị thương hiệu đô thị sáng tạo, nơi lịch sử trở thành bệ phóng cho tương lai./.