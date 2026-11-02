Giải báo chí toàn quốc về Văn hóa: Báo điện tử chiếm ưu thế về số lượng

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư tiếp tục khẳng định thông điệp: Phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành văn hóa, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong đó báo chí giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, lan tỏa giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc; phản biện chính sách và thúc đẩy hành động vì sự phát triển văn hóa bền vững của đất nước.

Đó là nhận định của ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" chiều 2/11.

Tính đến hết ngày 15/9/2026, Ban Tổ chức đã nhận được 1.555 tác phẩm tham dự. Đây là số lượng tác phẩm lớn nhất kể từ khi giải được tổ chức, cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng ngày càng rộng rãi của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Trần Huấn/Vietnam+)

Số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò của một giải thưởng báo chí chuyên ngành có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo ông Lê Quốc Minh, mùa giải năm nay, các tác phẩm từ báo in, báo điện tử cho đến phát thanh, truyền hình cho thấy cách thức đầu tư rất ngay ngắn và chuẩn chỉnh hơn những mùa trước rất nhiều.

Trải qua quá trình thẩm định độc lập, thảo luận và chấm chọn nghiêm túc, khách quan, công tâm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 108 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo, trong đó có 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 18 tác phẩm báo ảnh.

Cục trưởng Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc phát biểu. (Ảnh: Trần Huấn/Vietnam+)

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, nội dung phần đa các tác phẩm đã bám sát những vấn đề lớn của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nổi bật là phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số, chủ quyền văn hóa số, bản quyền; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam và bảo đảm an ninh văn hóa.

Theo đánh giá của Cục trưởng Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc, các tác phẩm tham gia Giải đã tập trung bàn luận vào những vấn đề trọng tâm. Nhiều lĩnh vực được đề cập một cách toàn diện.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã chuyển từ cách tiếp cận thiên về phản ánh, giới thiệu hoạt động và thành tựu sang phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nguồn lực và đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế-xã hội. Các tác phẩm báo điện tử tiếp tục chiếm ưu thế về số lượng, cho thấy xu hướng phát triển mạnh của loại hình báo chí này trong tuyên truyền về lĩnh vực văn hóa.

Lễ trao giải sẽ là dịp ghi nhận, biểu dương những người làm báo có tác phẩm xuất sắc trong phát hiện, phản ánh và lan tỏa các giá trị văn hóa; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của đội ngũ báo chí trong việc đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển cho đất nước. (Ảnh: Trần Huấn/Vietnam+)

Một số tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo thể hiện cách tiếp cận đa chiều, kết nối văn hóa với các vấn đề kinh tế, xã hội và quản trị như “Báo chí đối ngoại: Kênh quảng bá hiệu quả bức tranh phát triển của đất nước” của Báo điện tử VietnamPlus; “Từ Nghị quyết 80-NQ/TW đến khát vọng vươn tầm thế giới của điện ảnh Việt Nam” của Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam; loạt bài về “thế trận an ninh văn hóa” của Tạp chí Cộng sản hay tuyến bài về chủ quyền văn hóa số của Báo điện tử Tuổi trẻ…

Lễ tổng kết và trao giải là sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tôn vinh những đóng góp của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa./.

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.