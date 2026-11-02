Câu chuyện điện ảnh: Phòng vé Bắc Mỹ trầm lắng dịp Halloween

Các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ Halloween đã kéo khán giả rời xa rạp chiếu phim, khiến tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua xuống mức thấp thứ ba kể từ đầu năm, ước tính khó vượt quá mốc 63 triệu USD. Dù vậy, thị trường điện ảnh Bắc Mỹ vẫn ghi nhận những yếu tố bất ngờ.

Theo ước tính của giới chuyên môn công bố ngày 1/11, phim tài liệu về nữ tỷ phú Elizabeth Holmes - người đang thụ án tù - tiếp tục gây ấn tượng khi leo lên vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua sau 2 tuần giữ ngôi á quân.

Bộ phim xoay quanh người sáng lập và là Giám đốc điều hành công ty Theranos trong một tháng trước khi “bà trùm” này bắt đầu thi hành án tù vào năm 2023 vì tội lừa đảo và âm mưu lừa đảo, sau khi đưa ra những lời hứa hẹn về các đột phá trong xét nghiệm y khoa nhưng không thể thực hiện. Bộ phim tài liệu này thậm chí đã bước vào cuộc đua tranh giành hạng mục Phim xuất sắc nhất (Best Picture) tại giải Oscar. Với việc thu về 10,6 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu, phim “You Can See Everything” đã “bỏ túi” tổng cộng 63,9 triệu USD so với mức kinh phí sản xuất chỉ 7 triệu USD.

Bộ phim kinh dị "Clayface" đứng vị trí thứ hai nhưng chỉ kém doanh thu của “You Can See Everything” 200.684 USD. Tác phẩm do Warner Bros. phát hành đã giảm 57% doanh thu trong tuần thứ hai ra rạp, nâng tổng doanh thu lên 44,1 triệu USD so với kinh phí sản xuất là 44 triệu USD.

Vị trí thứ ba vẫn thuộc về bộ phim hoạt hình “Wildwood” của hãng Laika, nhưng doanh thu chỉ đạt 7,5 triệu USD, giảm 39% so với tuần đầu công chiếu, nâng tổng doanh thu lên 25,9 triệu USD.

Bộ phim "Wicker" của hãng Black Bear đứng ở vị trí thứ tư với 4,1 triệu USD, trong khi phim hành động "Street Fighter" của hãng Paramount khép lại top 5 với 3,2 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu.

Các bộ phim còn lại trong top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua:

6. “Resident Evil” – 2,5 triệu USD

7. “Other Mommy” – 2,5 triệu USD

8. “The Only Living Pickpocket in New York” – 1,9 triệu USD

9. “Heart of the Beast” – 1,6 triệu USD

10. “Sense and Sensibility” – 1,4 triệu USD./.

Câu chuyện điện ảnh: Biệt đội siêu anh hùng tái xuất, phòng vé Bắc Mỹ đổi ngôi Ra mắt lần đầu năm 2019, “Avengers: Endgame” hiện là phim có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử với khoảng 2,8 tỷ USD, quy tụ dàn diễn viên như Robert Downey Jr., Josh Brolin và Scarlett Johansson.