Rhymastic, Binz, Soobin vừa hát vừa chơi đàn cực 'cháy' trên đường phố Hà Nội

Phố phường Hà Nội tấp nập, quán bia hơi bên đường và những khu tập thể đầy hoài niệm trở thành bối cảnh trong video ca nhạc (MV) “Không xi nhê” vừa ra mắt của Rhymastic, Binz và Soobin.

MV được SpaceSpeakers (SS Label) phát hành nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập và hướng tới album “KOSMIK” và đêm nhạc “KOSMIK Live Concert In Hanoi.”

“Không xi nhê” là dấu mốc để nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu các thành viên gặp gỡ tại Hà Nội cho đến vị thế vững chắc của hiện tại. Tên bài hát được lấy cảm hứng từ câu cửa miệng quen thuộc trong đời sống thường nhật của người Việt. Cụm từ này vốn mang sắc thái nhẹ nhàng, pha chút hóm hỉnh và bất cần, dùng để chỉ những va vấp chưa đủ sức làm con người ta chùn bước.

Đưa chất liệu đời thường ấy vào âm nhạc, bộ ba Rhymastic, Binz và Soobin chọn lối kể chuyện tự nhiên, thoải mái. MV dẫn dắt người xem len lỏi qua những góc phố đặc trưng của Hà Nội, nơi cất giữ ký ức thanh xuân từ thuở mới vào nghề của cả các thành viên SpaceSpeakers lẫn người yêu nhạc.

Các nghệ sỹ lập thành một ban nhạc đường phố đầy cá tính. (Ảnh: SS Label)

MV là hành trình theo chân Rhymastic, Binz và SOOBIN vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trên phố để tiến về đích đến cuối cùng: Đêm nhạc KOSMIK tại Hà Nội.

Sức hút của thước phim càng được đẩy lên cao trào với màn góp mặt của Touliver, SlimV và Cường Seven trong hình ảnh một ban nhạc đường phố đầy ngẫu hứng và cá tính. Khoảnh khắc các nghệ sỹ cùng tề tựu trong một khung hình đã khắc họa trọn vẹn tinh thần SpaceSpeakers: Một tập thể nơi mỗi cá nhân đều sở hữu sự nghiệp độc lập rực rỡ, nhưng luôn giữ sợi dây kết nối bền chặt trong các dự án chung.

Với thể loại Rock đầy năng lượng và giai điệu bắt tai, MV “Không xi nhê” và chuỗi sự kiện “KOSMIK” hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm giải trí mang đậm dấu ấn SpaceSpeakers trong dịp cuối năm nay./.

KOSMIK Live Concert tại Hà Nội: Quy tụ các nghệ sỹ đình đám của SpaceSpeakers Việc công bố KOSMIK Live Concert cho thấy SpaceSpeakers đang hướng tới một cột mốc mới sau 15 năm tạo ra dấu ấn cho các nghệ sỹ như SOOBIN, Rhymastic, Cường Seven, Binz, SlimV...

Tiền thân là tổ chức âm nhạc SpaceSpeakers ra đời năm 2011 với 11 thành viên nòng cốt, SpaceSpeakers Label (SS Label) chính thức được thành lập vào năm 2021, đánh dấu bước chuyển mình nghệ thuật mạnh mẽ. Hiện tại, SS Label đang quản lý 15 nghệ sỹ và producer trực thuộc: Rhymastic, Binz, Soobin, Touliver, SlimV, Cường Seven…