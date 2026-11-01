Ca sỹ Đinh Hiền Anh dùng âm nhạc để tôn vinh tà áo dài truyền thống

Sau gần ba năm kể từ khi thực hiện bộ đôi album "Dòng chảy miền thương nhớ" và "Lời ca đất nước," ca sỹ Đinh Hiền Anh bắt tay vào một dự án lớn - MV “Áo dài người Việt.”

Ca khúc do nhạc sỹ Đông Thiên Đức sáng tác và Đinh Hiền Anh sở hữu bản quyền độc quyền. Bên cạnh cô là nhạc trưởng Đồng Quang Vinh ở phần hòa âm, phối khí và đạo diễn Trần Xuân Chung ở phần hình ảnh. Bốn nghệ sỹ cùng chung một tinh thần cầu toàn và một sự tôn trọng sâu sắc dành cho di sản văn hóa. Sự đồng điệu ấy có thể cảm nhận được ở từng lớp của tác phẩm.

Với Đinh Hiền Anh, tà áo dài từ lâu không chỉ là một chiếc áo mà là một biểu tượng gói trọn nét đằm thắm, sự kiên cường và khí chất của người phụ nữ Việt Nam qua bao thế hệ.

Ca khúc của Đông Thiên Đức mở đầu là niềm tự hào về dòng lịch sử oai hùng, nơi người Việt qua bao thiên tai vẫn gìn giữ chiếc áo, từ dáng tứ thân truyền thống đến dáng áo hiện đại. Những hình ảnh nối nhau như một cuộn phim chậm: Một chiều thu rót đầy chén kiêu sa. Dáng em ngọc ngà làm say lòng người đối diện. Cánh đồng xanh gói lấy một nhánh chiều tà. Bình minh khoác nắng ấm lên vai.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa là người dạy dỗ, dìu dắt ca sỹ Đinh Hiền Anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữa những hình ảnh ấy, tà áo dài trắng hiện lên như biểu tượng của sự trong trẻo, của nét hạnh dung và lòng kiên trung bất khuất của người phụ nữ Việt.

Điều làm nên bản sắc của “Áo dài người Việt” trước hết là phần phối khí. Đồng Quang Vinh gọi cách làm của mình là “giao hưởng hóa nhạc dân tộc.”

Trong bản phối này, người nghe được thưởng thức sự đối thoại tinh tế giữa hai không gian âm nhạc. Một bên là sáo trúc, đàn bầu, đàn T’rưng, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, những âm sắc gắn với đồng bằng, núi rừng và nhạc thính phòng cổ truyền Việt Nam. Phía kia là hệ thống nhạc cụ giao hưởng phương Tây gồm violin, cello và bộ gỗ giao hưởng.

Theo nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, “Áo dài người Việt” là một dự án nghệ thuật mang thông điệp văn hóa. Đó là hình ảnh người trẻ Việt Nam tiến tới một tương lai hiện đại hóa, số hóa mà không làm mất đi truyền thống tốt đẹp. Điều ấy được nói bằng chính cấu trúc của tác phẩm: Dàn nhạc dân tộc và dàn nhạc giao hưởng cùng chơi trên một bản tổng phổ, và bên nào cũng có vị trí riêng tôn vinh lẫn nhau.

Đạo diễn Trần Xuân Chung đón nhận bản phối và bản thu thanh với cảm giác đây là một ca khúc nhiều lớp lang về ý nghĩa. Từ đó, anh chọn một con đường ít người đi: Tối giản. Không kỹ xảo rườm rà, không tạo hình phức tạp. Mọi hiệu ứng hình ảnh chỉ để giúp giai điệu và lời ca vang lên trọn vẹn nhất.

Thử thách của MV nằm ở việc ghi hình trực tiếp cùng toàn bộ Dàn nhạc Sức Sống Mới, với áp lực lớn về kiểm soát thời gian và hiệu quả thị giác. Thay vì ghi hình ở những địa danh nổi tiếng quen thuộc trải dài trên mảnh đất hình chữ S, êkip chọn khán phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - ngôi trường đào tạo chính những người sẽ tiếp nối và gìn giữ nền âm nhạc dân tộc.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa dành nhiều lời ghi nhận cho giọng hát của Đinh Hiền Anh. Bà cho rằng nữ ca sỹ có thế mạnh ở chất giọng mềm mại, giàu cảm xúc và không cần cố gắng phô diễn nội lực theo cách thông thường. Điều đáng quý là cô kiên định với màu sắc riêng, dù theo đuổi dòng nhạc này đòi hỏi sự tinh tế để tạo được sức hút và dấu ấn với người nghe./.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh khởi xướng đêm nhạc gây quỹ vì miền Trung Ngày 23/10, Đài truyền hình Nghệ An tổ chức đêm nhạc từ thiện với tên gọi “Ru Bão” từ ý tưởng của ca sỹ Đinh Hiền Anh, một người con xứ Nghệ. Chương trình truyền hình trực tiếp vào lúc 20h15.

Đinh Hiền Anh sinh năm 1978 tại Nghệ An. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, trầm ấm, Đinh Hiền Anh gắn liền với những ca khúc mang âm hưởng dân gian. Cô từng phát hành album "E ấp," "Lời ca đất nước," "Dòng chảy miền thương nhớ," "Nữ nhân ca," "Lời người ra đi," "Tình ca Măng Đen" và nhiều MV như: "Duyên quê," bộ ba MV thuộc dự án "Thương," chuỗi MV "Mẹ Việt Nam."