Chương trình nghệ thuật 'Tinh hoa đạo học' kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám

Chiều 2/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 5-15/11, sẽ có 11 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học, chuỗi sự kiện hướng tới tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài, đồng thời phát huy giá trị của nền Đạo học Việt Nam trong đời sống đương đại.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam” sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 14/11 tại Sân Thái Học.

Với chủ đề “Tinh hoa đạo học,” chương trình được xây dựng như một hành trình trở về cội nguồn Quốc học, tôn vinh những giá trị tinh thần đã làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ.

Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chương trình gồm phần Lễ và phần Hội, kết hợp nghi thức khai văn với nghệ thuật trình diễn, hòa quyện giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng êkip sáng tạo, chương trình sử dụng tổng hợp các loại hình ca, múa, nhạc, những sáng tác âm nhạc mới, các tiết mục mash-up và hình ảnh tư liệu; kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping, ánh sáng laser, thực tế tăng cường (AR), hệ thống LED lưới và pháo hoa nghệ thuật.

Tổng Đạo diễn Phạm Hoàng Giang thông tin về chương trình nghệ thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các yếu tố nghệ thuật và công nghệ được khai thác nhằm tạo nên không gian trình diễn giàu tính biểu tượng, góp phần tái hiện chiều sâu lịch sử và truyền tải tinh thần đạo học bằng ngôn ngữ gần gũi với công chúng đương đại.

Nội dung nghệ thuật gồm hai chương “Mạch nguồn đạo học” và “Hiền tài là nguyên khí quốc gia,” khắc họa truyền thống đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và khát vọng phát triển đất nước. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus cùng các đơn vị nghệ thuật và học sinh, sinh viên Thủ đô.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn có chương trình “Ánh sao Khuê Minh Triết” diễn ra ngày 13/11 tại hồ Văn và khu Nội tự, với nghi lễ thắp sáng 950 ngọn đèn Minh Triết, biểu trưng cho hành trình hình thành, phát triển và trao truyền những giá trị Đạo học Việt Nam; chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” diễn ra tối 15/11, hướng tới học sinh, sinh viên và công chúng trẻ.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm gồm có: Passport “Hành trình Quốc học-Dấu ấn tri thức,” hoạt động check-in “Gặp gỡ hiền tài” cùng các trưng bày: “Quốc Tử Giám Thăng Long và truyền thống khoa bảng Sơn Tây,” “Tổ nghề và nhà nho nước Việt,” “Quốc Tử Giám Thăng Long” và triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa.”

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước” dự kiến diễn ra ngày 12/11 tại hội trường Thành ủy Hà Nội. Hội thảo tập trung làm rõ vị trí, đóng góp của Quốc Tử Giám đối với lịch sử giáo dục, khoa cử và văn hóa Việt Nam; trao đổi giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời gợi mở những bài học từ truyền thống Đạo học đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử, tri ân các bậc tiền nhân mà còn khẳng định sức sống của những giá trị đã làm nên chiều sâu văn hiến Việt Nam và ý nghĩa của những giá trị ấy đối với tương lai của đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, truyền thống Đạo học cần được tiếp nối bằng khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cống hiến và những chính sách phát hiện, đào tạo và trọng dụng nhân tài.

Theo ông Phạm Xuân Tài, tinh thần xuyên suốt của chuỗi hoạt động là trân trọng di sản quá khứ, phát huy giá trị trong hiện tại và khơi dậy khát vọng phát triển trong tương lai; kết hợp nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống với sáng tạo nghệ thuật đương đại./.

Giáo sư Ấn Độ: Văn Miếu-Quốc Tử Giám là biểu tượng sức mạnh tri thức Việt Nam Qua góc nhìn của Giáo sư Reena Marwah, Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ lưu giữ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo mà còn thể hiện nền tảng tri thức và sức mạnh mềm văn hóa của Việt Nam.

Được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây không chỉ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước mà còn là không gian kết tinh những giá trị cốt lõi của nền đạo học dân tộc: đề cao đạo đức, coi trọng tri thức, tôn vinh người thầy và lấy việc học làm nền tảng để lập thân, phụng sự quốc gia.