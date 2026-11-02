Đà Nẵng công bố loạt sự kiện, lễ hội tổ chức dịp cuối năm

Những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, di sản, nghệ thuật và lễ hội tại nhiều địa điểm, từ phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn đến các bảo tàng, quảng trường, không gian ven sông Hàn và khu vực miền núi.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến, mang đến nhiều trải nghiệm mới cho du khách trong mùa du lịch cuối năm.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026), diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai,” sự kiện quy tụ các nghệ sỹ, chuyên gia, giám tuyển và cộng đồng sáng tạo trong nước, khu vực Đông Nam Á, giới thiệu hơn 20 hoạt động gồm triển lãm, biểu diễn múa đương đại, workshop, tọa đàm và các chương trình kết nối nghệ thuật. Đây là dịp để công chúng tiếp cận những cách thể hiện nghệ thuật mới, đồng thời khám phá sự giao thoa giữa di sản và sáng tạo đương đại.

Từ ngày 18 đến 24/11, Đà Nẵng lần đầu tổ chức Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa văn hóa-Sức mạnh đại đoàn kết.” Các hoạt động được triển khai tại Cung Thể thao Tiên Sơn cùng nhiều thiết chế văn hóa, di tích, không gian công cộng và khu dân cư trên địa bàn thành phố. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật quy mô lớn tối 23/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, với sự tham gia của hơn 100 nghệ sỹ, diễn viên.

Không gian văn hóa miền núi cũng được đưa vào chuỗi hoạt động thông qua Lễ cúng Thần Núi của đồng bào Xơ Đăng tại xã Trà Linh, dự kiến diễn ra ngày 16/11. Du khách có dịp tìm hiểu phong tục, tín ngưỡng truyền thống, thưởng thức tiếng cồng chiêng và những điệu múa dân gian đặc trưng. Tiếp đó, chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa vùng cao” dự kiến tổ chức ngày 26/11 tại xã Khâm Đức, góp phần giới thiệu đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc đến với công chúng.

Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” tiếp tục được tổ chức vào ngày 15 hằng tháng trong tháng 11 và 12, với hai buổi diễn lúc 9h và 14h45 tại khu tháp B và C.

Chương trình gồm các tiết mục múa dân gian, dân ca Chăm và những điệu múa nghi lễ truyền thống, tái hiện nét đẹp văn hóa Chăm trong không gian di sản cổ kính. Đây cũng là sản phẩm trải nghiệm góp phần làm phong phú hành trình khám phá Mỹ Sơn của du khách.

Trong khi đó, tại phố cổ Hội An, các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam gắn với dấu mốc 40 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến 5/12, với các hội thảo và triển lãm chuyên đề.

Đáng chú ý, Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An với chủ đề “Hội An-Sắc màu Di sản” diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại khu vực Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và các tuyến phố cổ.

Nhiều hoạt động được tổ chức như sắp đặt nghệ thuật đèn lồng, triển lãm, workshop hướng dẫn chế tác đèn lồng, giao lưu sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật và chương trình “Minh đăng dạ hành.” Ánh sáng của những chiếc đèn lồng truyền thống hòa cùng không gian kiến trúc cổ sẽ tạo nên điểm nhấn cho phố Hội trong những ngày đầu tháng 12.

Không khí lễ hội tiếp tục được nối dài với Chợ phiên Giáng sinh (Christmas Market), dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6/12 tại Ariyana Đà Nẵng. Sự kiện quy tụ hơn 80 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm thủ công, quà lưu niệm, đồ trang trí Giáng sinh cùng nhiều món ăn, thức uống mang phong vị Á-Âu và các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Khép lại năm 2026 là chuỗi hoạt động Lễ hội Chào năm mới, diễn ra từ ngày 30/12/2026 đến 3/1/2027 tại phố đi bộ Bạch Đằng, hai bên bờ cầu Rồng và một số địa điểm khác.

Các hoạt động dự kiến gồm giải chạy đêm “Thắp sáng Sông Hàn,” không gian ẩm thực, khu vực check-in và các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đêm 31/12, chương trình Countdown chào năm mới 2027 sẽ được tổ chức tại Công viên Biển Đông, Quảng trường Tam Thanh và Quảng trường Tây Giang.

Ngày đầu năm mới 1/1/2027, chương trình Da Nang Concert dự kiến diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng, mở đầu năm mới bằng những hoạt động nghệ thuật dành cho người dân và du khách.

Với lịch trình sự kiện trải dài từ cuối tháng 10/2026 đến đầu tháng 1/2027, Đà Nẵng không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật đa dạng mà còn tạo cơ hội để du khách khám phá chiều sâu di sản, phong tục và đời sống cộng đồng ở từng vùng miền.

Việc kết nối các không gian du lịch đô thị, ven biển, phố cổ và miền núi cũng góp phần mở rộng sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn của thành phố Đà Nẵng trong mùa cao điểm cuối năm./.

Đà Nẵng công bố Top 100 điểm chạm du lịch năm 2026 Chương trình “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” hướng đến mở rộng cách tiếp cận điểm đến, từ những địa danh quen thuộc sang các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và đời sống cộng đồng.