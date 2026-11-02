Giáo sư Ấn Độ: Văn Miếu-Quốc Tử Giám là biểu tượng sức mạnh tri thức Việt Nam

Là người đã có hơn 10 năm làm việc với nhiều đối tác ở Việt Nam, đặc biệt với các trường đại học và viện nghiên cứu, cũng như đã tham gia nhiều dự án văn hóa ở Việt Nam, Chủ tịch Hội học giả châu Á tại Ấn Độ, Giáo sư Reena Marwah có tình cảm đặc biệt với ngôi trường đại học đầu tiên của “Đất nước hình chữ S.”

Với bà, Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ là biểu tượng tôn vinh tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam, mà còn là sức mạnh mềm trong hội nhập quốc tế và kết nối văn hóa.

Trong buổi trò chuyện với phóng viên TTXVN tại New Delhi, Giáo sư Marwah đã bày tỏ sự trân trọng đối với biểu tượng văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Theo bà, Văn Miếu-Quốc Tử Giám thể hiện hành trình tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư, trọng đạo và sức mạnh mềm của trí tuệ Việt Nam.

Trong con mắt của nữ giáo sư Ấn Độ từng có dịp đến tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong những lần công tác tại Hà Nội, “ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam” được xây dựng từ thời nhà Lý thực sự gây ấn tượng đối với bà.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ là một quần thể kiến trúc cổ kính nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội, mà còn là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư, trọng đạo và dòng chảy tri thức của dân tộc Việt Nam.

Bà nhận định: “Từ nghìn năm trước, trường đại học đầu tiên của các bạn đã được thành lập. Sự tồn tại của Văn Miếu cho thấy các giá trị Nho giáo đã được coi trọng đến nhường nào. Và cùng với những giá trị đó là đạo đức xã hội, là sự kính trọng người lớn tuổi, đảm bảo công bằng xã hội cũng như coi trọng giao đãi giữa con người với con người. Tất cả những điều này tạo nền móng để xã hội của các bạn phát triển bền vững.”

Du khách tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (ẢNh: TTXVN)

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu quốc tế, Giáo sư Marwah cho rằng Văn Miếu-Quốc Tử Giám là minh chứng sống động cho việc Việt Nam là một quốc gia có nền móng vững chắc về lịch sử học thuật và tri thức, những điều đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống xã hội.

Việc lập ra trường đại học đầu tiên của Việt Nam mở ra trang sử giáo dục chính thống, đồng thời giúp thấm sâu các giá trị đạo đức thông qua sự kết hợp giữa giáo dục với các giá trị về lòng khoan dung, ôn hòa và sống nhân đức, từ đó góp phần tạo nên nét ứng xử đẹp của con người Việt Nam.

Cũng theo Chủ tịch Hội học giả châu Á tại Ấn Độ, điểm đặc biệt khiến du khách và các nhà nghiên cứu quốc tế ấn tượng chính là đạo hiếu học được tôn vinh tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà nhớ lại cảm giác xúc động khi tận mắt chứng kiến hình ảnh các sỹ tử Việt Nam tới dâng hương và cầu nguyện tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám trước khi bước vào mỗi kỳ thi quan trọng.

Giáo sư Marwah chụp ảnh lưu niệm bên các bia Tiến sỹ trong Văn Miếu-Quốc Tử Giám, biểu tượng của tinh thần tôn vinh tri thức của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Hình ảnh ấy rất tương đồng với văn hóa tại Ấn Độ, nơi các bạn trẻ cũng đến cầu nguyện Nữ thần Tri thức Saraswati và một số vị thần khác để mong đỗ đạt hanh thông.

Trong đạo Hindu, Saraswati là nữ thần tối cao của tri thức, âm nhạc, nghệ thuật, ngôn ngữ và thiên nhiên. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự mà Giáo sư Marwah nhận thấy qua quan sát của bà khi tới thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám chính là tinh thần và khát vọng tri thức của người dân Việt Nam, là niềm tin sâu sắc của lớp trẻ vào trí tuệ và đời sống tinh thần theo đạo hiếu tôn sư, trọng đạo.

Trong xu thế giao lưu toàn cầu, truyền thống hiếu học và di sản học thuật của Việt Nam chính là một trong những thành tố quan trọng nhất tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Văn Miếu-Quốc Tử Giám, cùng hệ thống các di sản lâu đời khác của Việt Nam như văn hóa Phật giáo, các di sản Chăm Pa, Óc Eo… chính là sợi dây văn hóa gắn kết giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặc biệt với Ấn Độ.

Nói theo lời của Giáo sư Marwah, sức mạnh mềm của Việt Nam không chỉ đến từ những danh lam thắng cảnh, ẩm thực hay trang phục truyền thống, mà còn xuất phát từ nền tảng văn hóa hiếu học, cách ứng xử của con người Việt Nam và truyền thống luôn đặt tri thức cũng như đạo lý lên hàng đầu./.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám: Di sản 950 năm và hành trình làm mới trải nghiệm văn hóa Trải qua gần 950 năm, quần thể di tích vẫn giữ được trục không gian đặc trưng với hệ thống cổng, sân, hồ nước, vườn bia Tiến sỹ và các công trình kiến trúc truyền thống nối tiếp nhau, tạo nên một hành trình khám phá xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại.