Đà Nẵng quản lý kiến trúc theo 12 phân khu dựa trên các đặc trưng hiện có

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định số 156/2026/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Đà Nẵng và khu vực lân cận.

Bảo vệ các giá trị cảnh quan thiên nhiên hiện có; bảo tồn, kế thừa và phát huy kiến trúc truyền thống

Mục tiêu của quy chế nhằm tập hợp các quy định pháp lý cụ thể hóa các quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch và kiến trúc.

Đây cũng là cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý Nhà nước về tổng thể cảnh quan không gian và kiến trúc trong phạm vi đô thị Đà Nẵng và khu vực lân cận, bao gồm cả khu vực đô thị và nông thôn, phù hợp với điều kiện thực tế của khu vực lập quy chế, là cơ sở để các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục liên quan.

Quy chế cũng nhằm quy định và hướng dẫn việc bảo vệ các giá trị cảnh quan thiên nhiên vốn có, các nguyên tắc bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống trong quá trình phát triển nhằm phát huy và tạo dựng bản sắc đô thị Đà Nẵng.

Quy chế này cũng nhằm khuyến khích và thúc đẩy việc tiếp thu, chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, áp dụng giải pháp công trình xanh, công trình trung hòa phát thải trong quá trình thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình, đảm bảo khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hướng tới sự phát triển bền vững.

Việc ban hành quy chế cũng quy định sự tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân trong quá trình quản lý cảnh quan và kiến trúc trên toàn thành phố, nhằm đạt được sự đồng thuận và phối hợp tốt trong các quyết định đầu tư xây dựng, kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quy chế áp dụng trên địa giới hành chính 12 phường gồm Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân; 3 xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà và đặc khu Hoàng Sa.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động quy hoạch, kiến trúc tại khu vực này.

Mục tiêu trọng tâm của Quy chế là cụ thể hóa các quy định pháp luật, quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc thành những nguyên tắc quản lý thống nhất.

Qua đó, định hướng việc lập quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch khu chức năng; quản lý cấp phép xây dựng, kiến trúc công trình và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Quy chế nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ các giá trị cảnh quan thiên nhiên hiện có; bảo tồn, kế thừa và phát huy kiến trúc truyền thống trong quá trình phát triển.

Tổ chức thành 12 phân khu, bảo tồn, phát huy và kiến tạo dựa trên các đặc trưng hiện có

Việc xây dựng bản sắc kiến trúc thành phố được định hướng dựa trên ba đặc trưng cảnh quan tự nhiên Núi-Sông-Biển; đồng thời khuyến khích tiếp thu có chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các giải pháp công trình xanh, công trình trung hòa phát thải.

Về tổ chức không gian, Quy chế xác định khu vực lập quy chế thành các vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và vùng cho phép phát triển, gồm các vùng ven mặt nước, lõi xanh và sườn đồi.

Trên cơ sở đó, không gian thành phố được tổ chức thành 12 phân khu: Sinh thái phía Tây; Sinh thái phía Đông; Ven sông Hàn và bờ Đông; Ven vịnh Đà Nẵng; Cảng biển Liên Chiểu; Công nghệ cao; Trung tâm lõi xanh; Đổi mới sáng tạo; Sân bay; Đô thị sườn đồi; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Dự trữ phát triển.

Chiếc cầu bắc qua hồ nước dẫn vào bên trong Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Văn Thánh-Khổng Miếu ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Mỗi phân khu có đặc điểm tự nhiên, chức năng và định hướng kiến trúc riêng. Trong đó, khu vực sinh thái phía Tây ưu tiên bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, hệ sinh thái tự nhiên và nguồn nước; phát triển du lịch sinh thái với mật độ xây dựng thấp.

Bán đảo Sơn Trà được xác định là khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, trong đó thiên nhiên là yếu tố chủ đạo, việc đầu tư xây dựng phải bảo đảm cân bằng giữa phát triển với bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và an ninh, quốc phòng.

Khu vực ven sông Hàn và bờ Đông được định hướng phát triển các chức năng hành chính, chính trị, văn hóa, xã hội, tài chính, thương mại, dịch vụ; đồng thời kết nối các không gian công cộng, công viên, quảng trường và hành lang cảnh quan ven sông, ven biển.

Khu vực ven vịnh Đà Nẵng hướng đến hình thành không gian đô thị hiện đại, phát triển thương mại, dịch vụ gắn với yêu cầu bảo vệ cảnh quan ven biển. Đối với khu vực cảng biển Liên Chiểu, định hướng kiến trúc phải phù hợp chức năng cảng, logistics và đô thị cảng biển, không che chắn tầm nhìn đến núi Bạch Mã, đèo Hải Vân và vịnh Đà Nẵng.

Quy chế cũng xác định các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, khu vực phải lập thiết kế đô thị riêng và các tuyến phố, khu vực ưu tiên chỉnh trang.

Những công trình, cụm công trình, vật thể kiến trúc có vị trí, quy mô, tầm vóc và ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến cảnh quan thành phố phải tổ chức thi tuyển phương án thiết kế theo quy định.

Việc thi tuyển nhằm lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phối hợp giữa các bộ, ban ngành và địa phương

Về tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo phân cấp; tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất; theo dõi, tổng hợp, đánh giá quá trình thực hiện Quy chế và đề xuất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp danh mục di tích đã được xếp hạng, phạm vi và ranh giới khu vực bảo vệ di tích; phối hợp thẩm định các nội dung bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã có trách nhiệm phổ biến Quy chế và các quy định pháp luật liên quan đến công tác cấp phép xây dựng; tổng hợp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đề xuất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

Đồng thời, tham gia quản lý các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện công trình hư hỏng, xuống cấp để đề xuất đơn vị liên quan tu bổ, sửa chữa, cải tạo theo quy định./.

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