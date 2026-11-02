Huế cần hàng chục tỷ đồng khắc phục nhiều điểm sạt lở bờ sông Bồ

Bờ sông Bồ - con sông ở phía Bắc thành phố Huế đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều vị trí xung yếu, nhất là vào cao điểm mùa mưa lũ tháng 10-11; tập trung ở các xã, phường Quảng Điền, Kim Trà, Hương Trà.

Tại thôn Phước Yên, xã Quảng Điền khoảng 500m bờ sông Bồ đang bị sạt lở rất nghiêm trọng, khi có vị trí sạt lở đã lấn sâu khoảng 50m so với bờ trước đây. Tình trạng sạt lở này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của người dân.

Cụ thể, người nuôi cá lồng ven sông Bồ phải di chuyển lồng bè để tránh sạt lở đất ven bờ. Những cây trồng mang lại giá trị kinh tế như chuối, sắn ở ven song Bồ, một phần đã bị cuốn xuống lòng sông, còn lại đang đứng chênh vênh bên mép sông sạt lở.

Đặc biệt, vùng chuyên canh rau má nổi tiếng ở Quảng Điền ven sông Bồ, trước nguy cơ bị thu hẹp do mất đất sản xuất.

Ông Cao Hồi, 68 tuổi, sinh sống ven sông Bồ đoạn qua thôn Phước Yên, xã Quảng Điền chia sẻ, bờ sông Bồ qua thôn thường xuyên sạt lở.

Đặc biệt khi có mưa lũ hoặc sau mưa lũ, tình trạng sạt lở xảy ra đặc biệt nghiêm trọng. Vào ban đêm, người dân ở trong nhà có thể nghe thấy rõ tiếng vang lên ầm ầm do đất từ bờ sông Bồ cao dựng đứng bị sạt lở đổ xuống lòng sông.

Nguyện vọng người dân là chính quyền sớm đầu tư xây dựng kè kiên cố bảo vệ bờ sông Bồ, để bảo vệ an toàn và đất sản xuất.

Ngày 2/11, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền cho biết, địa phương đã tổ chức kiểm tra các vị trí sạt lở bờ sông Bồ, ước tính cần đến 30 tỷ đồng để xây dựng kè khắc phục sạt lở bờ sông Bồ.

Tại địa bàn phường Kim Trà, nhiều khu vực dọc bờ sông Bồ cũng đang sạt lở, trong đó nghiêm trọng nhất là đoạn qua Tổ dân phố Đông Toàn với tổng chiều dài khoảng 1,2km, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 60 hộ dân và nguy cơ xói lở làm mất tuyến đường bêtông liên thôn.

Khi xảy ra mưa lũ, nước sông Bồ dâng cao, chảy xiết khiến bờ sông Bồ sạt lở ngày càng nghiêm trọng, tạo “hàm ếch” ăn sâu vào trong nền đất ven bờ.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Kim Trà, địa phương luôn chủ động ứng phó với sạt lở bờ sông Bồ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi xảy ra mưa lũ; đồng thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng tuyến kè kiên cố chống sạt lở sông Bồ qua Tổ dân phố Đông Toàn, với tổng mức dự kiến 23 tỷ đồng.

Thời gian qua, thành phố Huế đã dành nhiều nguồn lực để xây dựng kè khắc phục sạt lở bờ sông Bồ. Dự án kè chống sạt lở sông Bồ đoạn từ Tổ dân phố Phò Ninh đến chân cầu An Lỗ, phường Phong Thái, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Công trình có tổng chiều dài trên 1.744 m; trong đó xây mới hơn 1.219m, đoạn còn lại là kè hiện hữu được sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.

Công trình hoàn thành không chỉ chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư và tuyến Tỉnh lộ 11B mà còn góp phần chỉnh trang cảnh quan ven sông Bồ.

Trước đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế (từ ngày 1/1/2025 là thành phố Huế), đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua các xã Phong An, Phong Sơn cũ (nay là phường Phong Thái) và phường Hương Vân và Tứ Hạ (nay là phường Hương Trà), với tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng./.

Quảng Ngãi khẩn trương kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc Các vết nứt trên mặt đất vẫn tiếp tục xuất hiện, bờ sông Trà Khúc bị sạt lở buộc người dân phải thu hoạch sớm keo, hoa màu dù chưa đến kỳ thu hoạch để hạn chế thiệt hại trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn.