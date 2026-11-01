Dự báo thời tiết ngày 1/11: Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại một số khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 1/11, khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Một số nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi; riêng tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 1/11, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Miền Bắc chuyển mát khi mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi Do ảnh hưởng của đợt mưa dông diện rộng ở khu vực Đông Bắc Bộ, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái mát mẻ với nhiệt độ giảm nhẹ, kèm cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh.