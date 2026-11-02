Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh vùng núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 2/11, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; riêng tỉnh Tuyên Quang có nơi trên 120mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bản Bo, Bình Lư, Bum Nưa, Hua Bum, Khun Há, Mù Cả, Mường Khoa, Mường Tè, Mường Than, Nậm Sỏ, Pa Ủ, Pắc Ta, Tân Uyên, Thu Lũm (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên có các xã, phường: Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Luân, Mường Nhà, Mường Phăng, Mường Toong, Na Son, Nà Tấu, Nậm Kè, Núa Ngam, Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Phình Giàng, Pu Nhi, Quảng Lâm, Sam Mứn, Thanh An, Tìa Dình, Xa Dung.

Đối với tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn, Cốc Lầu, Dền Sáng, Lùng Phình, Nghĩa Đô, Tả Củ Tỷ, Tả Van, Xuân Hòa, Xuân Quang, Y Tý.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Hồ Thầu, Tân Quang, Bạch Ngọc, Cao Bồ, Đồng Tâm, Linh Hồ, Phú Linh, Sủng Máng, Tát Ngà, Thông Nguyên, Vị Xuyên, Việt Lâm, Bắc Mê, Bằng Lang, Cán Tỷ, Đồng Văn, Đường Thượng, Giáp Trung, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Lũng Cú, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Sơn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Phố Bảng, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sơn Vĩ, Tân Trịnh, Thắng Mố, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Yên Minh, Yên Thành.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 4 giờ đến 6 giờ ngày 2/11, khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to như: Pú Nhi 30,4mm (Điện Biên); Nậm Cần 29mm (Lai Châu); Dương Quỳ 31,4mm ( Lào Cai).

Từ 23 giờ ngày 1/11 đến 7 giờ ngày 2/11, khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa to đến rất to như: Tân Lập 309,6mm, Nầm Khòa 170,4mm, Xuân Minh 139,2mm...... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở thành phố Huế Từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 29/10, khu vực thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to như Hương Phú 77,4mm, Nam Đông 43mm...; độ ẩm đất đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.