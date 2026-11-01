Đêm 1 và ngày 2/11, đề phòng mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ, gió giật mạnh trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Dự báo xa hơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin từ đêm 2/11 và ngày 3/11, khu vực có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối 2/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ đêm 3/11 đến ngày 11/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ khoảng đêm 5-9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ khoảng 5-7/11, có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 8-11/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hóa từ đêm 3-8/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 9/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ngoài ra, từ đêm 2/11 đến ngày 11/11, các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ đêm 2-3/11 và từ ngày 4-7/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 1/11 và ngày 2/11, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng của gió giật mạnh, sóng lớn cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

Tháng 11/2026, mưa to có khả năng tập trung tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ Tháng 11, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, riêng khu vực Nam Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.