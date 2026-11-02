Thanh Hóa: Khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở

Trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhiều khu vực trên địa bàn các xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, ngay sau đó chính quyền đã di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt các dự án xử lý khẩn cấp sạt lở đất, khắc phục thiên tai, đến nay các dự án này đang được triển khai để giúp người dân có nơi ở an toàn.

Tại xã biên giới Sơn Điện, do ảnh hưởng của mưa bão vào năm ngoái, tại bản Xa Mang xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, ngay sau khi xảy ra thiên tai Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điện đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 34 hộ/171 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Đến ngày 5/9/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện.

Trước thực trạng sạt lở tại bản Xa Mang, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đầu tư, xây dựng dự án Khu tái định cư bản Xa Mang, xã Sơn Điện, đây là công trình xây dựng khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả sạt lở đất sau bão số 5, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ, từ nguồn vốn hỗ trợ khắc phục thiên tai tỉnh.

Quy mô dự án gồm, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tập trung gồm san nền, giao thông (2 tuyến), thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện (đường dây 35kV, trạm biến áp 160kVA), nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Vĩ Nguyên và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng.

Dự án được khởi công từ tháng 6/2026, tới nay đã hoàn thành san nền 34/34 lô, đủ điều kiện cắm mốc, bàn giao đất cho 34 hộ dân trước ngày 31/10/2026. Qua đó, giúp người dân bản Xa Mang, xã biên giới Sơn điện có nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống.

Ông Bùi Văn Quang, Chỉ huy công trường (Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thi công dự án, nhà thầu đã chủ động tăng cường máy móc, thiết bị, tăng ca trong những ngày thời tiết thuận lợi.

Dù gặp một số khó khăn do mưa nhiều, địa bàn miền núi vận chuyển vật liệu, nhiên liệu khó khăn, giá nguyên vật liệu tăng cao, nhưng nhà thầu vẫn quyết tâm thi công theo đúng tiến độ để sớm bàn giao công trình, giúp người dân có nơi tái định cư mới an toàn.

Tại xã miền núi Quan Sơn, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trước tình hình này, 17 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng đã phải khẩn cấp di dời người và tài sản đến nơi an toàn, ngay sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành tình huống khẩn cấp, và bố trí kinh phí thực hiện dự án xử lý cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn với tổng mức đầu tư trên 27 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân, cơ quan Nhà nước, qua đó đảm bảo đời sống của người dân trong và lân cận khu vực bị sạt lở, và xây dựng khu tái định cư cho người dân.

Một điểm sạt lở tại xã Quan Sơn. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Hiện dự án này đang được triển khai theo đúng tiến độ, mặc dù còn gặp khó khăn do giá vật liệu tăng cao, nhưng nhà thầu vẫn đang nỗ lực thi công, phấn đấu 2 tháng nữa sẽ hoàn thành dự án để người dân có nơi ở mới.

Bà Vi thị Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn cho biết, dự án xử lý cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn với tổng mức đầu tư trên 27 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Hiện khu tái định cư và kè chống sạt lở đang được thi công theo đúng tiến độ, Ủy ban Nhân dân xã đang đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị, và đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đang triển khai thi công, dự kiến sau 2 tháng nữa sẽ hoàn thành dự án, Ủy ban Nhân dân xã cũng phấn đấu cho các hộ dân xây nhà mới trước tết năm 2027 để người dân ổn định cuộc sống.

Tại xã miền núi Linh Sơn, mưa kéo dài từ ngày 13/9-17/9/2026 đã làm khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang xuất hiện vết nứt lớn và xảy ra sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt mất an toàn đối với người dân.

Qua kiểm tra thực tế của Ủy ban Nhân dân xã, vết nứt lớn xuất hiện ở độ cao gần 40m trên sườn đồi, kéo dài hơn 200m, nhiều điểm sạt trượt có chiều cao từ 1m đến 2m, nhiều khối lượng lớn đất đã trượt xuống nhà của 12 hộ dân sinh sống dưới chân đồi.

Để chủ động bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 12 hộ với 45 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Đến ngày 25/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3170/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang, xã Linh Sơn.

Theo ông Lê Văn Mạnh, Trưởng Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn cho hay, xã đã có văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chấp nhận chủ trương triển khai khảo sát, đánh giá sạt lở.

Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh sớm có phương án xử lý khẩn cấp về thiên tai tại khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang, xã Linh Sơn.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai các dự án xử lý khẩn cấp thiên tai về sạt lở đất không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai mà còn hướng tới bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, tạo điều kiện để người dân tái định cư tại nơi ở mới.

Đối với các khu vực cần xây dựng khu tái định cư mới, việc thi công phục vụ di dời người dân ảnh hưởng bởi thiên tai đang được các xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa triển khai khẩn trương theo đúng tiến độ.

Ngay sau khi xây dựng xong, chính quyền sẽ giúp người dân xây nhà, di dời tài sản đến nơi tái định cư mới./.

Tập trung nguồn lực bố trí tái định cư cho người dân vùng sạt lở Từ những ngôi nhà mới đang dần thành hình đến công trường gia cố tuyến giao thông huyết mạch, các giải pháp được triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, giúp người dân yên tâm sinh sống.