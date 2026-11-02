Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo tình hình lương, thưởng Tết năm 2027 trước 25/11

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 12421/BNV-CTL&BHXH gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm chỉ đạo theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương cũng như quan hệ lao động trong doanh nghiệp năm 2026 và kế hoạch thưởng Tết năm 2027.

Nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp giáp Tết, Bộ Nội vụ đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ các địa phương tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Tại công văn, Bộ Nội vụ đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan, giữa cấp tỉnh và cấp xã theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, đời sống người lao động, tình hình quan hệ lao động và biến động lao động trên địa bàn.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là các quy định mới về việc làm, tiền lương và bảo hiểm xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về lao động, xử lý nghiêm minh và kịp thời các trường hợp vi phạm.

Các địa phương thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong đó, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, thỏa thuận sớm giải quyết vụ việc phát sinh, không để kéo dài, lan rộng gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Bộ Nội vụ yêu cầu các Sở Nội vụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương và quy chế thưởng.

Việc rà soát nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động theo đúng quy định và nội dung đã thỏa thuận. Đồng thời, các doanh nghiệp cần xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp được biết.

Về công tác tổng hợp số liệu, Bộ Nội vụ chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất báo cáo tình hình lao động, tiền lương, nợ lương và quan hệ lao động năm 2026 cùng với kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Toàn bộ báo cáo tổng hợp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/11/2026./.

Trình Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội vào tháng 3/2027 Từ tháng 8-10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án; tháng 1/2027, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.