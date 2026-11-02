Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án, phương án bố trí dân cư vùng thiên tai

Trước yêu cầu sớm ổn định đời sống người dân tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, bồi thường, xây dựng nhà ở và hoàn thiện hạ tầng tại các khu tái định cư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư, đồng thời tăng tốc giải ngân 1.231,5 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ trong năm 2026.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường có dự án trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra tiến độ từng phần việc, xác định rõ những tồn tại, vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Trọng tâm là xử lý các khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, xây dựng nhà ở và tổ chức di dời người dân đến nơi ở mới an toàn.

Thực tế triển khai cho thấy, tiến độ các dự án, phương án bố trí dân cư còn gặp khó khăn ở nhiều khâu, từ kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường đến hoàn thiện hạ tầng và vận động người dân di dời.

Những vướng mắc này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thi công mà còn tác động trực tiếp đến mục tiêu sớm ổn định cuộc sống của các hộ dân thuộc diện phải di dời khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai.

Đối với các dự án chậm tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm từng tồn tại, không để kéo dài.

Tại xã Phù Mỹ Đông, địa phương phải khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại tại khu tái định cư Mỹ Thắng; đồng thời đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, giao đất và xây dựng nhà ở tại dự án Mỹ An.

Xã Uar tập trung kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường tại nơi ở cũ, song song với đẩy nhanh giao đất và xây dựng nhà ở cho người dân.

Các xã Cát Tiến, Phù Mỹ Bắc, Ia Hiao và An Hòa được yêu cầu khẩn trương hoàn tất phương án bồi thường, giải quyết các trường hợp còn tồn đọng và tổ chức di dời ngay đối với những hộ đã đủ điều kiện.

Tại các khu vực Đề Gi (An Quang Đông), Quy Nhơn Đông và Ia Ly, chính quyền địa phương phải tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải thích đầy đủ các chính sách hỗ trợ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó sớm đưa người dân đến nơi ở mới.

Đáng chú ý, tại các địa bàn Đăk Song, Cát Tiến, Ia Hiao và Ia Dreh, nơi nhiều nhà ở đã cơ bản hoàn thành, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại, hỗ trợ các hộ đủ điều kiện di dời và bàn giao mặt bằng nơi ở cũ theo quy định. Đây là khâu quan trọng nhằm chuyển các dự án từ giai đoạn đầu tư, xây dựng sang tổ chức ổn định đời sống thực tế cho người dân.

Cùng với tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và thủ tục, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các Ban Quản lý dự án đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại những dự án còn chậm; trong đó có khu tái định cư Mỹ Thắng - Phù Mỹ Đông, Ia Rsai và các khu tái định cư chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Về nguồn lực, tỉnh xác định đẩy nhanh giải ngân 1.231,5 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ trong năm 2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã hoàn thành; đồng thời chuyển kinh phí cho địa phương để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với những phương án đủ điều kiện. Hồ sơ điều chỉnh dự án phải được hoàn thiện, trình trước ngày 5/11/2026.

Để bảo đảm tiến độ chung, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát toàn diện 16 dự án, phương án, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp khắc phục.

Sở Xây dựng tập trung hướng dẫn, thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn về chuyên môn. Sở Tài chính rà soát nhu cầu và khả năng giải ngân của từng dự án, tham mưu điều chỉnh, phân bổ vốn phù hợp, định kỳ báo cáo tiến độ và những khó khăn phát sinh.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai không chỉ là yêu cầu về tiến độ đầu tư và giải ngân vốn mà còn có ý nghĩa trực tiếp trong bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, ổn định sinh kế và đời sống lâu dài cho người dân.

Do đó, bên cạnh hoàn thành các hạng mục xây dựng, các địa phương cần chú trọng tổ chức di dời thực chất, bảo đảm điều kiện hạ tầng thiết yếu tại nơi ở mới, hạn chế tình trạng công trình hoàn thành nhưng người dân chưa thể chuyển đến sinh sống.

Với yêu cầu rà soát trách nhiệm cụ thể, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn và đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đã bố trí, Gia Lai đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong tiến độ thực hiện các dự án, phương án tái định cư, sớm đưa người dân vùng có nguy cơ thiên tai đến nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống./.

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