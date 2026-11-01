Quy định mới nhất về tiếp nhận thông tin và quy trình cấp cứu ngoại viện

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 42/2026/TT-BYT ngày 31/10/2026 quy định tiếp nhận thông tin và quy trình cấp cứu ngoại viện.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.

Theo Thông tư, mọi thông tin đề nghị hỗ trợ về y tế đến đầu số 113 phải được phân nhánh đến nhân viên y tế trực Tổng đài 113 tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố. Khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế trực tổng đài trao đổi với người đề nghị hỗ trợ để xác định nhu cầu. Trường hợp cần cấp cứu, nhân viên y tế thực hiện phân loại tình trạng người bệnh, người bị nạn và yêu cầu cấp cứu.

Nếu cần điều động cấp cứu, nhân viên y tế trực tổng đài ra lệnh điều động cơ sở cấp cứu ngoại viện, ưu tiên cơ sở phù hợp, có khả năng tiếp cận nhanh. Đồng thời, theo dõi và phối hợp với kíp cấp cứu lựa chọn cơ sở tiếp nhận phù hợp với tình trạng người bệnh, yêu cầu chuyên môn, khả năng tiếp nhận và điều kiện vận chuyển.

Nhân viên y tế trực tổng đài được điều động các nguồn lực phục vụ cấp cứu phù hợp với thẩm quyền được giao. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lệnh điều động cấp cứu ngoại viện là thông tin do nhân viên y tế trực Tổng đài 113 thực hiện để yêu cầu cơ sở cấp cứu ngoại viện thực hiện nhiệm vụ. Lệnh điều động có thể được truyền đạt bằng lời nói, chữ viết hoặc các hình thức thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được lệnh điều động, kíp cấp cứu ngoại viện có trách nhiệm khẩn trương di chuyển đến hiện trường, thực hiện sơ cứu, cấp cứu và các biện pháp chuyên môn phù hợp với tình trạng người bệnh, người bị nạn, điều kiện hiện trường và phạm vi hoạt động chuyên môn.

Căn cứ tình trạng người bệnh, kíp cấp cứu quyết định lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận và thông báo để cơ sở chuẩn bị. Kíp cấp cứu đồng thời cập nhật thông tin với Tổng đài 113; nếu tình trạng người bệnh vượt quá khả năng xử trí, phải thông báo tổng đài để đề nghị hỗ trợ.

Sau khi thực hiện cấp cứu, kíp cấp cứu vận chuyển, bàn giao người bệnh cho cơ sở tiếp nhận và thông báo với Tổng đài 113 về việc kết thúc hoạt động cấp cứu ngoại viện.

Trong quá trình này, nhân viên y tế trực Tổng đài 113 có trách nhiệm theo dõi, cập nhật thông tin và điều phối khi nhận được yêu cầu bổ sung hỗ trợ cấp cứu. Các bên liên quan phải ghi nhận, tổng hợp và quản lý thông tin, số liệu về hoạt động tiếp nhận, xử lý cấp cứu ngoại viện.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận và cấp cứu theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp phát sinh ca cấp cứu khác hoặc tình huống bất khả kháng khiến cơ sở không thể tiếp nhận người bệnh theo lệnh điều động, cơ sở phải cập nhật thông tin cho Tổng đài 113.

Thông tư yêu cầu các cơ sở cấp cứu ngoại viện tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin, bảo đảm khả năng tiếp nhận 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Theo Thông tư, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai; bố trí, đầu tư nguồn lực, phương tiện, thiết bị và ứng dụng công nghệ phục vụ cấp cứu ngoại viện, bảo đảm hệ thống trên địa bàn hoạt động thông suốt, hiệu quả…/.

Bộ Y tế: Không sử dụng khám chữa bệnh từ xa để thay thế, trì hoãn cấp cứu Cơ sở y tế triển khai khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải đáp ứng các điều kiện về giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật theo quy định.