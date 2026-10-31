TP Hồ Chí Minh mở chiến dịch cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng

Trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng cao trong những tháng gần đây và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, ngày 31/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng năm 2026.”

Chiến dịch được triển khai khẩn cấp nhằm chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh, ngăn chặn nguy cơ bùng phát và lan rộng trên địa bàn Thành phố trong những tháng mùa mưa và thời điểm cuối năm.

Tiến sỹ, bác sỹ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng là hai bệnh truyền nhiễm lưu hành thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh, có nguy cơ gia tăng nhanh vào những thời điểm thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của tác nhân gây bệnh.

Số liệu giám sát đến ngày 30/10 cho thấy, trong 10 tháng của năm 2026, toàn thành phố ghi nhận hơn 42.500 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 11 trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại, nguy cơ tiếp tục tăng cao trong mùa mưa vẫn hiện hữu. Thành phố cũng ghi nhận hơn 44.000 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm trước với 5 trường hợp tử vong và hơn 1.600 ổ dịch được phát hiện.

Đặc biệt, sự lưu hành của chủng virus EV71, tác nhân có thể gây biến chứng nặng gây ra sự lo ngại dịch bệnh này có thể bùng phát, lây lan rộng tại các cơ sở giáo dục mầm non.

“Những con số trên là lời cảnh báo rõ ràng, chúng ta không được chủ quan, lơ là hay chậm trễ trong hành động. Mỗi ổ lăng quăng chưa được xử lý, mỗi môi trường sinh hoạt thiếu vệ sinh, mỗi trường hợp mắc bệnh không được phát hiện kịp thời đều có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng,” ông Huỳnh Minh Chín nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chính quyền các địa phương huy động các lực lượng, tổ chức tổng vệ sinh môi trường, rà soát và xử lý triệt để các điểm nguy cơ; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, không để tồn tại kéo dài các điểm nguy cơ có khả năng phát sinh dịch. Các đơn vị y tế tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, điều tra và xử lý kịp thời các ổ dịch; rà soát, giám sát các điểm nguy cơ sốt xuất huyết trên địa bàn theo kế hoạch.

Song song đó, ngành y tế hướng dẫn người dân thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh; nâng cao năng lực phát hiện dấu hiệu cảnh báo, chuyển tuyến và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp bệnh nặng và tử vong. Việc sử dụng hóa chất phải đúng chỉ định chuyên môn, đúng đối tượng và đúng quy trình, không phun hóa chất tràn lan hoặc xem đây là biện pháp thay thế cho diệt lăng quăng.

Đối với các cơ sở giáo dục, nhóm trẻ và cơ sở chăm sóc trẻ em, Sở Y tế đề nghị thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày; phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc tay chân miệng, thông báo cho cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý. Duy trì vệ sinh, khử khuẩn lớp học, sàn nhà, bàn ghế, đồ chơi và các vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc. Tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, ngành Giáo dục và phụ huynh nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, không để dịch bệnh lây lan trong trường học và cộng đồng.

Sở Y tế cũng kêu gọi người dân Thành phố tích cực áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ bản thân và gia đình. Mỗi gia đình cần dành thời gian ít nhất một lần mỗi tuần để kiểm tra các dụng cụ chứa nước, súc rửa và đậy kín lu, khạp, bồn chứa nước; loại bỏ chai lọ, vật phế thải có khả năng đọng nước; diệt lăng quăng (bọ gậy) và giữ gìn vệ sinh khu vực sinh sống. Bên cạnh đó, người dân cần tạo thói quen rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, nhất là trước khi ăn, trước khi chế biến thức ăn và sau khi chăm sóc, vệ sinh cho trẻ; thường xuyên vệ sinh đồ chơi, vật dụng và bề mặt tiếp xúc.

Ngay sau Lễ phát động, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng trên địa bàn phường Dĩ An - địa phương có số ca mắc cao với 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đã tiến hành khảo sát thực tế các điểm nguy cơ sốt xuất huyết Dengue và các địa điểm liên quan đến công tác phòng, chống tay chân miệng, hướng dẫn khắc phục những tồn tại và phối hợp tái kiểm tra theo yêu cầu.

Song song với các hoạt động trọng điểm tại phường Dĩ An, chính quyền và ngành Y tế tất cả các phường, xã, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng chiến dịch như tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, kiểm tra và xử lý triệt để các điểm nguy cơ cũng như các ổ dịch đang hoạt động trên địa bàn./.

Đi trước một bước trong phòng dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng Toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 87 ca sốt xuất huyết nặng và 1 trường hợp tử vong. Riêng bệnh tay chân miệng, số ca mắc ghi nhận gần 3.560 ca, trong đó có 2 trường hợp tử vong.