Khảo sát 50 tiêu chí đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân Hà Nội

Hà Nội sẽ đo lường hạnh phúc của người dân trên 5 trụ cột, từ đời sống kinh tế, quan hệ gia đình, khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội đến môi trường sống và niềm tin vào chính quyền. Kết quả khảo sát là cơ sở đề xuất chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân Thủ đô.

Đây là thông tin được đưa ra tại Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ký, ban hành Bộ tiêu chí và Phương pháp khảo sát, đo lường Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Đo lường từ thu nhập, chỗ ở đến tiếng nói của người dân

Bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí thuộc 5 trụ cột, mỗi trụ cột có 10 tiêu chí. Nội dung được giữ ổn định trong giai đoạn 2026-2030 để bảo đảm khả năng so sánh giữa các năm; việc điều chỉnh chỉ thực hiện khi có đủ căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn rõ ràng.

Trụ cột thứ nhất về đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển, tập trung vào khả năng thu nhập đáp ứng nhu cầu thiết yếu; dự phòng tài chính khi phát sinh khó khăn; sự ổn định của việc làm, sinh kế; chất lượng công việc và cân bằng công việc với cuộc sống. Cơ hội phát triển nghề nghiệp, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền tự chủ trong những quyết định quan trọng và khả năng bảo đảm chỗ ở ổn định cũng được đưa vào đánh giá.

Trụ cột thứ hai về mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội, đo lường sự hòa thuận, yêu thương, tôn trọng trong gia đình; hỗ trợ giữa các thế hệ; sự gắn kết, tương trợ tại khu dân cư và niềm tin giữa người với người. Trong đó, người dân được đánh giá khả năng tham gia bàn bạc, quyết định công việc chung, cũng như cảm nhận tiếng nói của mình được coi trọng và có ảnh hưởng thực chất.

Trụ cột thứ ba về các dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội, phản ánh khả năng tiếp cận, chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, cơ hội học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số và tiếp cận trợ giúp khi khó khăn. Bộ tiêu chí đồng thời xem xét mức độ thuận tiện của các kênh phản ánh, kiến nghị và việc chính quyền, cơ quan cung cấp dịch vụ lắng nghe, phản hồi, xử lý ý kiến người dân.

Phường Phúc Lợi, Hà Nội triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", trẻ hóa lực lượng hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng iHanoi, eTax... (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Trụ cột thứ tư về văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống, gắn với những trải nghiệm hằng ngày như: Chất lượng nhà ở, khả năng tiếp cận công viên, cây xanh, không gian công cộng; chất lượng không khí; thu gom rác, thoát nước, ngập úng và việc đi lại. Các nội dung về thiết chế văn hóa, bảo tồn di sản, bản sắc Thăng Long-Hà Nội, sức khỏe thể chất, tinh thần và cơ hội góp ý đối với quy hoạch, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở cũng được khảo sát.

Trụ cột thứ năm về quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội, đánh giá cảm giác an toàn về người, tài sản; an toàn giao thông, phòng ngừa cháy nổ; an toàn trên môi trường số và an toàn thực phẩm. Cùng với đó là sự công bằng trong thực thi pháp luật, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chất lượng dịch vụ hành chính công và khả năng người dân tham gia giám sát.

Khảo sát hằng năm, bảo đảm người dân tự đánh giá

Phạm vi khảo sát gồm 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội. Đối tượng là công dân từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi, đang cư trú tại thành phố, không giới hạn ở người đăng ký thường trú. Người đăng ký tạm trú, người thuê nhà và lao động di cư cư trú từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm khảo sát thuộc đối tượng khảo sát khi đáp ứng điều kiện theo phương án hằng năm.

Năm 2026 được xác định là năm cơ sở, dự kiến có 8.860 phiếu khảo sát trực tiếp hoàn thành; trong đó, 51 phường được phân bổ tổng cộng 4.240 phiếu, 75 xã được phân bổ 4.620 phiếu. Mẫu trong từng xã, phường được phân bổ tỷ lệ thuận với dân số cập nhật thống kê của đơn vị.

Từ năm 2027 đến năm 2030, tỷ lệ lấy mẫu trực tiếp tăng lên khoảng 2 phần nghìn dân số. Số lượng chính thức được xác định theo dân số thực tế và phân bố dân số từng năm trong kế hoạch khảo sát.

Khảo sát trực tiếp được thực hiện trong quý 4 hằng năm theo phương pháp chọn mẫu xác suất. Trong mỗi hộ được chọn, một người từ 18 tuổi trở lên được lựa chọn ngẫu nhiên để trả lời. Chủ hộ không trả lời thay thành viên được chọn; điều tra viên không được gợi ý, định hướng hoặc trả lời thay người dân.

Chỉ số hạnh phúc được tính và công bố theo thang điểm 10; điểm càng cao thể hiện mức độ cảm nhận tích cực và hạnh phúc càng cao. Mỗi tiêu chí sử dụng 5 mức đánh giá từ thấp đến cao, tương ứng với 2, 4, 6, 8 và 10 điểm.

Song song với khảo sát trực tiếp, Hà Nội triển khai khảo sát trên ứng dụng iHanoi hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức khác để tiếp nhận phản hồi, theo dõi xu hướng và phát hiện vấn đề mới. Dữ liệu trực tuyến là nguồn bổ trợ độc lập, được báo cáo riêng, không cộng trực tiếp với mẫu khảo sát trực tiếp để tính chỉ số chính thức.

Các số liệu thống kê, dữ liệu quản lý và chỉ báo khách quan được sử dụng để đối chiếu, kiểm chứng, hỗ trợ giải thích kết quả; không dùng trực tiếp để tính hoặc điều chỉnh điểm Chỉ số hạnh phúc.

Kết quả dự kiến được công bố hằng năm vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, bảo đảm công khai kết quả đo lường nhưng không công khai thông tin nhận diện người tham gia khảo sát. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xác định nội dung cần ưu tiên cải thiện, triển khai giải pháp phù hợp và theo dõi hiệu quả trong kỳ đánh giá tiếp theo./.

Hà Nội hướng tới nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân Hà Nội đang triển khai đề án xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao chất lượng sống, phát triển bền vững và hạnh phúc của người dân.